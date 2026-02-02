TPHCM: Đề nghị dừng chỉnh trang chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa

Ngày 2/2, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng TPHCM liên quan việc chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TPHCM do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp thi công.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng triển khai chỉnh trang tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án thi công đang thực hiện, có nội dung giải trình rõ sự khác biệt so với phương án đã được UBND TPHCM chấp thuận trước đó.

Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành tạo ra ý kiến trái chiều. Ảnh: Anh Nhàn.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đề xuất tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Mỹ thuật cùng các chuyên gia về kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, doanh nghiệp tài trợ sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang đối với các khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, báo cáo UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Hiện nay, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đang khẩn trương triển khai thi công chỉnh trang tại các khu vực nêu trên.

Tuy nhiên, theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trong quá trình thực hiện, một số không gian công cộng mang tính biểu tượng của TPHCM như quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng chưa được quan tâm đúng mức, làm ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo khu vực trung tâm TPHCM.

Qua quan sát thực tế và ý kiến phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục, cách thức triển khai đang gây tranh luận về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan và màu sắc.

Với công trình kiến trúc chợ Bến Thành, Sở Quy hoạch - Kiến trúc dẫn lại văn bản số 497/SVHTT-DSVH ngày 14/1 của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, trong đó nêu rõ việc sơn lại công trình di tích phải được sự chấp thuận của đơn vị quản lý trực tiếp; bảo đảm chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật; màu sắc sơn lại phải theo đúng màu sắc hiện hữu, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí của công trình.

Đối với các công trình tượng đài, tháp tại khu vực Hồ Con Rùa, dù chưa được xếp hạng di tích và không thuộc danh mục kiểm kê di tích nhưng đây là những công trình công cộng đã gắn bó lâu dài với đời sống tinh thần của người dân TPHCM. Do đó, việc sơn sửa, chỉnh trang cần tuân thủ màu sắc hiện hữu, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình kỹ thuật.

Qua rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, phương án đính kèm văn bản số 06/2026/CV-KĐ ngày 15/1 của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, thực tế thi công hiện nay có sự khác biệt, đặc biệt về màu sắc và phạm vi thực hiện tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa. Đến nay, chưa xác định rõ các nội dung thay đổi này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận hay chưa.

Vòng xoay Hồ Con Rùa cũng gây nên nhiều tranh cãi với màu sơn. Ảnh: Anh Nhàn.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, việc thay đổi màu sắc và cách thức chỉnh trang tại các khu vực trên đã tác động trực tiếp đến không gian cảnh quan đô thị và các công trình kiến trúc lân cận, cần được xem xét thận trọng trước khi tiếp tục triển khai.

Trước đó, UBND TPHCM đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng, gồm khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

Công việc dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.

Tuy nhiên, sau 2 tuần thi công, màu sắc ở các khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa có nhiều ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ, cảnh quan.