Nhà trọ 15m² tăng giá 6 triệu đồng, tôi ra ngoại thành thuê 50m² chỉ mất 4 triệu

Đầu tháng 8, tôi nhận được một thông báo của chủ trọ: "Từ tháng 9, giá phòng trọ sẽ tăng từ 4,5 triệu lên 6 triệu đồng". Căn phòng của tôi chỉ rộng 15m² nhưng vị trí thuận lợi, nằm ở con ngõ nhỏ trên đường Lê Thanh Nghị (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tôi bần thần, chốn đi về gắn bó với tôi trong gần ba năm qua bỗng chốc trở thành gánh nặng.

Căn phòng nằm trong ngôi nhà lớn, mỗi tầng có 3 phòng trọ, dùng chung nhà vệ sinh và máy giặt. Cửa sổ bị chặn bởi bức tường hàng xóm, phòng chỉ đủ chỗ để kê một chiếc giường con, bàn làm việc và tủ quần áo nhỏ. Giá điện nước, chi phí mỗi tháng cũng không phải ít. Tôi chấp nhận vì nơi này gần chỗ làm, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Thời gian là vàng, thuê nhà gần trung tâm là khoản đầu tư xứng đáng.

Tuy nhiên, khi chủ nhà trọ tăng giá phòng lên 6 triệu đồng/tháng thì khác. Tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi: Liệu sự tiện lợi có còn xứng đáng với mức tiền phải trả? Số tiền đó chiếm phần không nhỏ trong khoản thu nhập mà hơn một năm nay đã suy giảm của tôi.

Tôi lên mạng khảo sát tìm chỗ ở mới, nhưng giá thuê nhà tại các phường nội thành đều tăng, giá cả sinh hoạt gần đây cũng đắt đỏ hơn trước. Tình hình kinh doanh của công ty tôi gần đây trồi sụt, bấp bênh, không đoán trước được trong tương lai liệu có còn giữ được mức thu nhập hiện tại. Vì thế, tôi phải nghĩ đến phương án chấp nhận xa xôi, chuyển ra ngoại thành ở.

Nhận thông báo tăng giá trọ, tôi tính toán chuyển ra ngoại thành. (Ảnh minh họa AI)

Dành một buổi chiều lang thang trên các trang web cho thuê nhà, tôi tìm thấy một căn chung cư mini ở khu vực Thanh Trì. Nó rộng gần 50m2, có ban công thoáng mát, cửa sổ lớn đón nắng, gần đường lớn và quan trọng nhất, giá thuê chỉ 4 triệu đồng. Căn hộ nhỏ này có phòng khách, phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh riêng khá ổn; trước đây được chủ dùng cho khách du lịch thuê kiểu homestay, sau vì khó quản lý nên chuyển hẳn sang cho thuê dài hạn giá rẻ.

Nhược điểm duy nhất là nội thất chỉ ở mức cơ bản gồm giường, bàn làm việc, bếp, tủ lạnh, thanh treo quần áo, vẫn cần mua thêm nhiều đồ; nhưng với người độc thân thì thế cũng đủ.

Tôi bắt đầu tính toán một cách nghiêm túc. Khoảng cách từ chỗ ở mới đến nơi làm việc khoảng 25km, và với tình trạng giao thông ở Hà Nội, đó là thách thức không hề nhỏ. Tuy nhiên, với tình hình tài chính hiện tại, tôi chấp nhận mất hai giờ đồng hồ di chuyển mỗi ngày để đổi lấy sự tiết kiệm, tránh áp lực tiền bạc quá mức.

Đầu tháng 9, tôi chuyển sang căn hộ mới và nhận thấy đây là quyết định sáng suốt. Tôi chuyển sang đi xe buýt mỗi sáng thay vì xe máy, như vậy có thể thư giãn, nghe podcast, đọc sách hoặc tranh thủ tư duy công việc, trao đổi qua email trong khi di chuyển. Khi về đến nhà, tôi được tận hưởng một không gian rộng rãi, thoải mái, thực sự là nơi để "tái tạo năng lượng" sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó là chưa kể áp lực tiền bạc giảm đáng kể.

Chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp, tôi nhận ra rất nhiều người trẻ có thu nhập trung bình khác cũng đang phải đối mặt với vấn đề giá thuê trọ tăng cao. Họ phải đứng trước lựa chọn chấp nhận chi phí đắt đỏ để sống gần nơi làm việc, hoặc hy sinh sự tiện lợi để tìm một chỗ ở thoải mái và rẻ hơn. Bản thân từng nghĩ, chịu đắt để sống gần chỗ làm vẫn khôn ngoan hơn là ham rẻ thuê trọ xa, nhưng trải nghiệm thực tế cho tôi thấy, điều này đúng hay sai cũng tùy hoàn cảnh, tùy giai đoạn.

Sống ở ngoại thành , tôi nhận ra việc di chuyển xa không đồng nghĩa với việc chấp nhận bất tiện. Có những giải pháp thông minh để tối ưu hóa cuộc sống. Ví dụ như tận dụng giao thông công cộng, các tuyến xe buýt, metro kết nối vùng ven với trung tâm đang ngày càng được mở rộng, giúp việc đi lại trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Thay vì phải căng thẳng đối mặt với kẹt xe, bạn có thể thư giãn, đọc sách hay cắm headphone nghe nhạc trên xe buýt. Điều này không chỉ giảm áp lực di chuyển mà còn giúp sức khỏe được bảo vệ khỏi khói bụi và stress.

Để tận dụng những tiện ích này, khi tìm thuê nhà ngoại thành, bạn cần chọn khu vực có hạ tầng tốt, ở gần các tuyến đường lớn, bến xe buýt hoặc các khu dân cư sầm uất. Điều này không chỉ giúp bạn tiện di chuyển bằng phương tiện công cộng mà còn không cảm thấy bị cô lập (nếu bạn là người thích náo nhiệt). Cộng đồng sôi động, hiện đại sẽ mang đến trải nghiệm không mấy thua kém nội đô.

Từ trải nghiệm thực tế của tôi, một số người bạn cũng đang cân nhắc việc tìm thuê nhà ở ngoại thành. Tôi nghĩ chuyển ra vùng ven không chỉ là giải pháp tình thế khi giá thuê trọ tăng mà thu nhập giảm hoặc giẫm chân tại chỗ, mà còn là xu hướng tất yếu của xã hội phát triển. Các khu vực ngoại thành sẽ ngày càng hoàn thiện, người trẻ có thêm sự lựa chọn để tìm kiếm không gian sống chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Buổi sáng cuối tuần cầm ly cà phê ngắm khung cảnh xung quanh từ ban công nhỏ, tôi ước mình chuyển ra ngoại thành sớm hơn thay vì sống tạm bợ trong căn phòng chật chội trước đây. Hiện tại, tôi thấy khoảng thời gian ở nhà của mình mang tính thư giãn nhiều hơn, chất lượng cuộc sống được nâng cao.



