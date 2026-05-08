Nhận 400 triệu đồng vào tài khoản, chàng trai 2k6 lập tức báo công an

Ngày 7/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã An Viễn vừa nhận được thư cám ơn của ông Lin Bảo Long (ngụ xã Dầu Giây) về việc hỗ trợ nhận lại 400 triệu đồng vì chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, khoảng 9h49 cùng ngày, ông Lin Bảo Long trong quá trình giao dịch đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quang Trường (SN 2006, ngụ tại ấp Tân Phát, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai). Ngay sau khi nhận thấy số tiền lớn lạ lẫm trong tài khoản, thay vì nảy sinh lòng tham, anh Trường cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng để làm rõ.

Số tiền được trao lại

Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình Cán bộ Công an xã An Viễn, các bên đã nhanh chóng kết nối và xác minh vụ việc. Đến 17h cùng ngày, ông Lin Bảo Long đã nhận lại số tiền 400 triệu đồng dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an. Xúc động trước việc nhận lại tài sản lớn trong thời gian ngắn, ông Lin Bảo Long đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến Ban chỉ huy Công an xã và đặc biệt là anh Nguyễn Quang Trường và bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi.

Ông chia sẻ, hành động của anh Trường là minh chứng cho tấm lòng "nhặt được của rơi trả người đánh mất", giúp gia đình ông vượt qua cơn hoảng loạn vì mất tài sản lớn.