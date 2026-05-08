Nhận 400 triệu đồng vào tài khoản, chàng trai 2k6 lập tức báo công an

Theo Minh Tuệ | 08-05-2026 - 10:08 AM | Xã hội

Nhận được số tiền 400 triệu đồng, Nguyễn Quang Trường (SN 2006) đã cùng mẹ chủ động liên hệ công an để trả lại toàn bộ tài sản cho người mất chỉ trong vòng chưa đầy 8 tiếng đồng hồ.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã An Viễn vừa nhận được thư cám ơn của ông Lin Bảo Long (ngụ xã Dầu Giây) về việc hỗ trợ nhận lại 400 triệu đồng vì chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, khoảng 9h49 cùng ngày, ông Lin Bảo Long trong quá trình giao dịch đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quang Trường (SN 2006, ngụ tại ấp Tân Phát, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai). Ngay sau khi nhận thấy số tiền lớn lạ lẫm trong tài khoản, thay vì nảy sinh lòng tham, anh Trường cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng để làm rõ.

Số tiền được trao lại

Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình Cán bộ Công an xã An Viễn, các bên đã nhanh chóng kết nối và xác minh vụ việc. Đến 17h cùng ngày, ông Lin Bảo Long đã nhận lại số tiền 400 triệu đồng dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an. Xúc động trước việc nhận lại tài sản lớn trong thời gian ngắn, ông Lin Bảo Long đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến Ban chỉ huy Công an xã và đặc biệt là anh Nguyễn Quang Trường và bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi.

Ông chia sẻ, hành động của anh Trường là minh chứng cho tấm lòng "nhặt được của rơi trả người đánh mất", giúp gia đình ông vượt qua cơn hoảng loạn vì mất tài sản lớn.

Đời sống và pháp luật

Công an thông báo cuộc gọi tuyệt đối nghe máy, không kết bạn Zalo

Tin vui: Lương hưu từ 1/7/2026 tăng lên bao nhiêu tiền?

Những loại giấy tờ quan trọng vừa được tích hợp vào VNeID, người dân cần biết rõ

09:40 , 08/05/2026
Thông tin mới nhất vụ bé 4 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành tử vong

09:27 , 08/05/2026
Hành vi bị phạt tới 20 triệu đồng từ 15/5 mà người dân cần biết

09:15 , 08/05/2026
Hưu trí bổ sung: Đừng đợi già mới lo

07:59 , 08/05/2026

