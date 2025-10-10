Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận bill chuyển khoản 62 triệu đồng từ chồng, người phụ nữ SN 1977 định chuyển tiền tiếp thì được công an xã mời lên làm việc

10-10-2025 - 14:22 PM | Sống

Nhận bill chuyển khoản 62 triệu đồng từ chồng, người phụ nữ SN 1977 định chuyển tiền tiếp thì được công an xã mời lên làm việc

Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 08/10, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, nhận được phản ánh của lực lượng An ninh cơ sở về việc chị Đ.T.T (sinh năm 1977, trú tại xã Kỳ Hoa) chuẩn bị một số tiền lớn, để chuyển tiền cho chồng ở nước ngoài.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã mời chị T lên Công an xã làm việc. Quá trình làm việc, Công an xã xác định tài khoản Facebook chồng chị T bị chiếm đoạt quyền truy cập. Sau đó, kẻ xấu nhắn cho chị T để chuyển tiền quy đổi tiền Euro sang tiền VND ăn chênh lệch.

Đối tượng đã lấy số tài khoản chị T, tạo 1 bill chuyển khoản giả với số tiền 2.000 Euro (tương đương 62 triệu đồng) để gửi cho chị T, tiếp đó yêu cầu chị T chuyển tiền cho một đối tượng khác.

Nhận bill chuyển khoản 62 triệu đồng từ chồng, người phụ nữ SN 1977 định chuyển tiền tiếp thì được công an xã mời lên làm việc- Ảnh 1.

Công an xã Kỳ Hoa giải thích chị T đã biết mình bị lừa đảo và không thực hiện hành vi trên.

Sau khi được Công an xã Kỳ Hoa giải thích, chị T đã biết mình bị lừa đảo và không thực hiện hành vi chuyển tiền. Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo đối với các loại tội phạm trên không gian mạng.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an﻿

