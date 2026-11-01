Cạm bẫy từ việc nhẹ, lương cao

Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập của sinh viên, các đối tượng đưa ra mức thù lao hấp dẫn, lên tới khoảng 5 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản ngân hàng được mở và cho thuê. Dưới vỏ bọc những công việc thời vụ như “hỗ trợ thanh toán”, “quản lý giao dịch”, không ít người trẻ đã trở thành mắt xích trong các đường dây luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tại Hà Nội, một sinh viên năm thứ ba đã mở tới 14 tài khoản ngân hàng để cho thuê. Một nữ sinh viên khác mở 8 tài khoản, thậm chí đứng tên giám đốc hai công ty “ma” do các đối tượng lập ra nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền.

Đáng lo ngại, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Không chỉ thu gom thẻ ATM, SIM điện thoại và mật khẩu đăng nhập, chúng còn yêu cầu chính chủ tài khoản trực tiếp quét khuôn mặt để xác thực giao dịch sinh trắc học theo chỉ đạo. Các tài khoản sau đó được sử dụng để nhận, chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và những giao dịch bất hợp pháp khác.

Khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản thường là những đối tượng đầu tiên bị cơ quan chức năng xác minh. Trong khi các đối tượng cầm đầu có thể ẩn náu ở nước ngoài, người cho thuê tài khoản phải đối diện với nguy cơ mất tiền, bị lợi dụng danh tính và thậm chí chịu trách nhiệm pháp lý nếu có hành vi vi phạm.

Thực tế này cho thấy, việc cho thuê tài khoản ngân hàng không đơn thuần là giao dịch dân sự hay cách kiếm thêm thu nhập. Đó có thể là hành vi tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao, với những hệ lụy vượt xa khoản thù lao nhận được.

Hà Nội thúc đẩy giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn số

Sự phát triển của ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ trực tuyến mang lại nhiều tiện ích, song cũng đặt ra thách thức trong bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.

Việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những hướng đi quan trọng nhằm chủ động nhận diện các vi phạm trên môi trường số. Ảnh: Thuỷ Tuấn

Ngày 22-10-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Thành phố xác định việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những hướng đi quan trọng nhằm chủ động nhận diện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ xác thực và phân tích dữ liệu có tiềm năng hỗ trợ phát hiện giao dịch bất thường, nhận diện dấu hiệu gian lận, nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm trên môi trường số.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có thể phát huy vai trò kết nối viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ phòng, chống lừa đảo trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân.

Cùng với đó, Công an thành phố Hà Nội đã ra mắt 3 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số chuyên biệt nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân tương tác an toàn trong đời sống đô thị. Đây là những bước đi cho thấy chuyển đổi số không chỉ hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý mà còn gắn với yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ở lĩnh vực ngân hàng, các tổ chức tín dụng cũng đang tăng cường đầu tư hạ tầng dữ liệu, ứng dụng AI và nâng cấp hệ thống giám sát giao dịch nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Ông Lương Công Thành, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Ngân hàng GPBank cho biết, các ngân hàng đang đầu tư mạnh vào công nghệ và bảo mật sinh trắc học nhằm thiết lập hàng rào bảo vệ nhiều lớp cho khách hàng. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi đi cùng ý thức cảnh giác và trách nhiệm của người sử dụng.

Ông Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng; không giao thẻ ATM, SIM điện thoại, mật khẩu, mã OTP hay quyền xác thực sinh trắc học cho người khác. Đặc biệt, sinh viên cần cảnh giác với lời mời mở tài khoản để nhận tiền rồi chuyển tiếp hưởng hoa hồng hoặc đứng tên đại diện pháp luật cho doanh nghiệp khi không nắm rõ hoạt động thực tế.

Nếu đã lỡ cung cấp thông tin tài khoản hoặc tham gia chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, người dân cần dừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng để khóa hoặc bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất. Tin nhắn, thông tin liên lạc và lịch sử giao dịch cần được lưu giữ để phục vụ xác minh.

Không tiếp tay cho tội phạm, dù chỉ một tài khoản

Bên cạnh giải pháp công nghệ, chế tài pháp lý đối với hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng cũng đã được tăng cường.

Theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán bị nghiêm cấm. Đặc biệt, Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026, quy định mức phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với cá nhân thuê, cho thuê, mượn, cho mượn hoặc mua, bán từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán. Với số lượng từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt tăng lên 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Người vi phạm còn phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được.

Trường hợp tài khoản được sử dụng để phục vụ hoạt động đánh bạc, rửa tiền hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người đứng tên có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ xác định hành vi và vai trò đồng phạm.

Với đặc thù tập trung số lượng lớn trường đại học, cao đẳng và sinh viên, Hà Nội cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện thủ đoạn lừa đảo trong các cơ sở giáo dục. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ sẽ góp phần đưa kiến thức an toàn thông tin đến gần hơn với nhóm đối tượng dễ bị lợi dụng.

Chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng dịch vụ công trực tuyến hay tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn bằng mức độ an toàn và niềm tin của người dân trên môi trường mạng. Phát triển công nghệ đi đôi với bảo vệ người sử dụng chính là nền tảng để Hà Nội xây dựng hệ sinh thái số văn minh, hiện đại và bền vững.