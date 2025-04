Nhận điện thoại từ 3 số điện thoại này, người phụ nữ lập tức đến công an trình báo

Công an Hà Tĩnh ngày 9/3 cho biết, Công an xã Đỉnh Bàn, thành phố Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh Công an ép người dân chuyển 1,2 tỷ đồng phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, vào hồi 16h00 cùng ngày, Công an xã Đỉnh Bàn tiếp nhận trình báo của bà H.T.Th. (66 tuổi, trú tại xã Đỉnh Bàn) về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan công an gọi điện yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra. Theo nội dung trình báo, ngày 07/4/2025, bà Th. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0886.133.445. Đối tượng nam giới tự xưng là Đại tá Bùi Hùng Dũng – Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thông báo bà có liên quan đến một đường dây rửa tiền với tổng số tiền là 6,8 tỷ đồng, trong đó bà bị cáo buộc nhận 1,2 tỷ đồng hoa hồng. Sau khi tạo tâm lý hoang mang, đối tượng yêu cầu bà Thắng ở riêng, không tiếp xúc với ai và làm theo sự hướng dẫn.

Tiếp đó, chúng liên tục liên hệ qua các số 0834.111.580 và 0911.215.724, thúc giục bà Th. ra ngân hàng chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

3 số điện thoại lạ giục bà Th. chuyển tiền - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tuy nhiên, nhờ được nghe tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về thủ đoạn mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Th. đã kịp thời cảnh giác và không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng. Bà đã chủ động đến Công an xã để trình báo sự việc.

Công an xã Đỉnh Bàn đã tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ ban đầu và báo cáo cấp trên để phối hợp theo dõi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Đỉnh Bàn khuyến cáo người dân rằng cơ quan công an không bao giờ gọi điện yêu cầu công dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, và không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào. Mọi trường hợp nghi ngờ cần kịp thời trình báo với Công an xã gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.