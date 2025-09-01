Nhận được tin báo, công an lập tức yêu cầu Agribank phong toả tài khoản của một khách hàng

Mới đây, Công an xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận tin báo của anh C.T.M (thường trú tại xã Hoành Mô) về việc bị 01 đối tượng giả danh nhân viên điện lực Bình Liêu liên hệ qua mạng xã hội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để "thanh toán tiền điện". Sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh M đã kịp thời báo tin cho lực lượng Công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hoành Mô đã cử cán bộ đến tận nhà hướng dẫn anh M không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Đồng thời, lực lượng Công an đã nhanh chóng liên hệ với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Liêu để phong tỏa tài khoản của anh M, ngăn chặn kịp thời nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ việc đã góp phần bảo vệ tài sản, quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong cộng đồng. Sự việc này một lần nữa khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn cần thông báo ngay cho Công an xã để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an



