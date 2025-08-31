Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách hàng báo chuyển khoản thành công qua Zalopay, người đàn ông kiểm tra tài khoản ngân hàng rồi báo công an

31-08-2025 - 16:31 PM

Đối tượng Nguyễn Đức Huy

Người đàn ông phát hiện 20 triệu đồng chưa được chuyển vào tài khoản nên đã trình báo công an.

Ngày 20/8/2025, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo của anh N.X.V (SN 1968, ngụ TP. Hồ Chí Minh) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi giao hàng tại ấp Cầu Xéo, xã Long Thành.

Theo xác minh, khoảng 11h30 cùng ngày, anh V - nhân viên Công ty Minh Tuấn Mobile (TP. Hồ Chí Minh) đến địa điểm hẹn để giao 1 điện thoại iPhone 15 Pro cùng phụ kiện cho khách hàng là Nguyễn Đức Huy (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng). Sau khi nhận hàng, Huy giả mạo hình ảnh giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng điện thoại, thể hiện đã thanh toán tổng cộng 19.120.000 đồng.

Cụ thể, hình ảnh thông báo đã giao dịch thành công qua ứng dụng ZaloPay 2 lần. Trong đó, một lần thanh toán 10 triệu đồng, một lần thanh toán 9.120.000 đồng. Tin tưởng, anh V giao hàng và trở về công ty, nhưng sau đó phát hiện số tiền trên chưa được chuyển vào tài khoản.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Thành đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt khẩn cấp và tạm giữ Nguyễn Đức Huy. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ gồm 1 iPhone 15 Pro và nhiều tang vật có liên quan khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Long Thành khuyến cáo: Đây là thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để chiếm đoạt tài sản. Các đơn vị kinh doanh, nhân viên giao nhận cần đặc biệt lưu ý: Kiểm tra, xác minh giao dịch trên hệ thống ngân hàng trước khi giao hàng. Không dựa vào hình ảnh giao dịch do khách hàng cung cấp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai

Linh San

