Nhiều người mua vàng lãi gấp đôi khi giá vàng lập đỉnh mới 130 triệu đồng/lượng

01-09-2025 - 09:58 AM | Smart Money

Với việc giá vàng lập đỉnh, nhiều nhà đầu tư đã lãi theo cấp số nhân trong vòng 2 năm qua.

Sáng 1/9, giá vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao kỷ lục. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 128,6-130,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng lên 122,8-125,8 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng với mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng nhẫn trơn là 129,5-125,0 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục tăng thêm khoảng 30 USD/ounce so với tuần trước, hiện ở mức 3.475 USD/ounce.

Với việc giá vàng lập đỉnh, nhiều nhà đầu tư đã lãi theo cấp số nhân trong vòng 2 năm qua.

Chẳng hạn đối với vàng SJC, nếu nhà đầu tư mua vào trước tháng 7/2023 thì đến nay đã có lãi trên 2 lần. Tương tự với vàng nhẫn trơn, nhà đầu tư mua vào hồi đầu năm 2024 hoặc trước đó thì đến nay đã có lãi hơn 100%.

Vàng đang thoát khỏi giai đoạn trầm lắng mùa hè, khi hợp đồng tương lai tăng mạnh, kết thúc tuần và tháng ở mức kỷ lục mới. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.446 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước và tăng 4,7% trong tháng.

Michele Schneider, Giám đốc Chiến lược tại MarketGauge, cho biết tín hiệu mua vàng của bà đã được kích hoạt vào tuần trước sau những phát biểu mang tính "nới lỏng" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell nói rằng sự thay đổi trong cán cân rủi ro của nền kinh tế có thể khiến chính sách tiền tệ cần được điều chỉnh.

Theo một số nhà kinh tế, quan điểm của ông Powell càng được củng cố hôm thứ Sáu vừa qua khi số liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo chỉ số PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng, thước đo lạm phát ưa thích của Fed) tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Dù lạm phát tăng, thị trường gần như đã định giá gần chắc chắn việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và điều này có lợi cho vàng.


Lan Anh

