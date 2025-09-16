Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính được miễn thuế đến năm 2030

Ảnh minh họa.

Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030. Đây là nội dung tại Dự thảo Nghị định về chính sách tài chính đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Dự thảo cũng đưa ra các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển ngành nghề ưu tiên tại trung tâm… Thời gian miễn thuế tính liên tục kể từ tháng phát sinh thu nhập được miễn thuế.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi, phân theo loại ngành nghề.

Đối với các ngành nghề ưu tiên phát triển, áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 30 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.