Không có chuyện "làm cầu vượt Điện Biên Phủ" qua đường tránh Đồng Hới

Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới đang gặp vướng mắc sẽ được khơi thông bằng một dự án xây dựng nút giao mới sắp tới - Ảnh Hoàng Phúc

Nhiều ngày qua lan truyền thông tin UBND tỉnh Quảng Trị sẽ xây cầu vượt trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua tuyến đường tránh TP Đồng Hới. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định dự án chỉ đầu tư nút giao đồng mức, không có hạng mục cầu vượt.

Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới - cho biết dự án "Hoàn thiện nút giao và hạ tầng phụ trợ đường Điện Biên Phủ" đang được triển khai thủ tục. Công trình gồm mở rộng nút giao, bổ sung cây xanh, nhà chờ và hạ tầng kỹ thuật khác để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả khai thác.

"Dự án không có hạng mục cầu vượt như nhiều người lầm tưởng, mà sẽ mở rộng và hoàn thiện nút giao và các hạ tầng phụ trợ khác… để bảo đảm an toàn giao thông và tính đồng bộ của tuyến đường" - nguồn tin khẳng định với Báo Người Lao Động.

Do chưa được đấu nối, tuyến đường 165 tỉ đồng từ cầu Nhật Lệ 2 đến đoạn đường tránh Đồng Hới gần như bỏ hoang

Tổng vốn xây dựng công trình nút giao mới này là hơn 20 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh và vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Dự kiến, dự án khởi công cuối năm 2025, hoàn thành quý II/2026.

Đường Điện Biên Phủ dài 1,4 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn 165 tỉ đồng từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới, đưa vào khai thác từ tháng 6/2023. Tuy nhiên, hơn hai năm qua tuyến đường chưa phát huy hiệu quả vì chưa có nút giao kết nối, điểm cuối vẫn bị chặn bằng khối bê tông.

Theo Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, khi nút giao được xây dựng, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp trung tâm Đồng Hới với Quốc lộ 1 và đường tránh, giảm tải giao thông đô thị, thuận lợi cho vận tải hàng hóa và du lịch.

"Giải cứu" đường trăm tỉ ở Đồng Hới bị "bỏ hoang" vì vướng BOT Như Báo Người Lao Động phản ánh, tuyến đường Điện Biên Phủ (Đồng Hới) dài hơn 1,4km, vốn đầu tư 156 tỉ đồng, được kỳ vọng là trục Đông - Tây huyết mạch nối cầu Nhật Lệ 2 với Quốc lộ 1. Dù đã cơ bản hoàn thành từ giữa năm 2023, tuyến đường gần như "bỏ hoang" vì không thể thông xe. Nguyên nhân là do nhà đầu tư BOT là Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đường tránh Đồng Hới, chưa đồng ý cho đấu nối. Nhiều năm qua, UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) cùng Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã nhiều lần làm việc nhưng chưa đạt đồng thuận. Việc chậm kết nối gây lãng phí lớn, ảnh hưởng đến phát triển đô thị và giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh Quảng Bình thời điểm đó đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì làm việc với nhà đầu tư BOT để sớm tháo gỡ vướng mắc.



