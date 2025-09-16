Sau đề xuất 'chưa từng có' của các Tập đoàn Sơn Hải, Đèo Cả, Trường Thịnh, Thủ tướng ra chỉ đạo nóng

Chỉ đạo mới từ Thủ tướng Chính phủ liên quan Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để bàn về một số nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ rà soát và thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông trong năm 2025 theo mục tiêu đã đề ra, đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay 1.652 km cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được đưa vào khai thác, còn lại 388 km đang trong quá trình thi công. Một số đoạn tuyến khác cũng đang được triển khai hoặc chuẩn bị mở rộng. Tuy nhiên, đến hết năm 2025, dự kiến vẫn còn những đoạn chỉ có 4 làn xe hạn chế, tốc độ khai thác tối đa 90 km/h, chưa đồng bộ với quy mô cao tốc hoàn chỉnh.

Bộ Xây dựng đánh giá tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông có nhiều điều kiện thuận lợi để nâng cấp vì phần lớn quỹ đất đã giải phóng theo mô hình 6 làn xe. Sau khi mở rộng, tốc độ khai thác tối đa có thể tăng lên 120 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến để mở rộng 1.144 km từ 4 làn xe hiện hữu lên 6 làn xe vào khoảng 152.102 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Việc mở rộng các tuyến cao tốc Bắc – Nam không chỉ đảm bảo an toàn giao thông và giúp người dân lưu thông thuận lợi, mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội: Tạo ra thị trường xây dựng và việc làm cho người lao động; Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, gắn với mục tiêu đột phá về hạ tầng; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, có thể giải ngân sớm trong giai đoạn 2025 – 2026; Hình thành hệ thống đường cao tốc có chất lượng dịch vụ hiện đại, tiện nghi, an toàn.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần làm việc “có trọng tâm, trọng điểm, việc nào dứt điểm việc đó”, đồng thời khẳng định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau, bao gồm cả việc xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiến hành tổng kết giai đoạn 1 để rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng dự án, đề xuất phương án đầu tư tổng thể nhằm chuẩn bị mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, hướng tới cao tốc hoàn chỉnh, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, bảo đảm tuân thủ quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ nêu trên.

Những đề xuất "chưa từng có" từ các Tập đoàn, công ty

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi nhà đầu tư quan tâm đến việc nghiên cứu và đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.

Tính đến thời điểm ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã nhận được đề xuất đầu tư mở rộng toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông của 10 nhà đầu tư trong nước gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI); CTCP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; CTCP Tập đoàn Trường Thịnh; CTCP Tổng công ty ĐTXD 194; CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành; Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; CTCP Rạng Đông; CTCP LIZEN.

Bộ Xây dựng cho biết rất hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chi tiết chưa từng có của các doanh nghiệp, thể hiện tinh thần đồng hành cùng Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các doanh nghiệp đã hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ví dụ như Tập đoàn Đèo Cả đã có Văn bản số 682/2025/ĐCG gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe. Phạm vi mở rộng bao gồm toàn bộ 19 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đã và đang được đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2025, với tổng chiều dài 1.241 km.

Chân dung ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả. Ảnh: VGP

Hay ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hải cũng đã gửi văn bản đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh 263 km đoạn cao tốc Bắc – Nam từ Hoài Nhơn đến Nha Trang bằng 100% vốn của nhà đầu tư.

Chân dung ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: VGP

Còn Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng bày tỏ mong muốn được ưu tiên tham gia đầu tư các đoạn tuyến khu vực phía Bắc, gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng. Tổng chiều dài của các đoạn tuyến này ước tính khoảng 300 km, với tổng mức đầu tư khoảng 45.375 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn Trường Thịnh đã có văn bản đề xuất gửi Thủ tướng về việc xin đảm nhận đầu tư mở rộng hoàn chỉnh đoạn cao tốc Bùng - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành thì đề xuất được giao nghiên cứu và đầu tư mở rộng hai đoạn tuyến quan trọng thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông là đoạn Phan Thiết – Dầu Giây (dài 99 km) và đoạn Vũng Áng – Bùng – Vạn Ninh (dài 104 km). Tổng mức đầu tư ước tính cho hai đoạn lần lượt là khoảng 4.381 tỷ đồng và 15.946 tỷ đồng.