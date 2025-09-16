Đề xuất áp mức giảm trừ gia cảnh mới ngay trong năm 2025 thay vì chờ thêm

Đề xuất bỏ mức thuế 35%

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) để thẩm định. Giữ quan điểm như dự thảo trước đó, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra 2 phương án, giảm số bậc của biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5. Khi giảm số bậc, mức thuế suất có sự thay đổi giữa các bậc, song mức thấp nhất vẫn là 5% và giữ nguyên mức cao nhất là 35%. Thông tin mới về biểu thuế thu nhập cá nhân, mức cao nhất là bao nhiêu?

Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ đề cập, tháo gỡ những "điểm nghẽn" nào?

Tuy nhiên, tại bảng tổng hợp ý kiến góp ý cho dự án luật, có nhiều ý kiến đề xuất bỏ mức thuế suất 35% và hạ trần xuống còn 25%. Cụ thể, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng ý với phương án 2 trong dự thảo, quy định 5 bậc thuế nhưng đề nghị hạ mức cao nhất xuống 25% nhằm khuyến khích, động viên người nộp thuế.

Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP HCM cũng ủng hộ bỏ mức thuế suất 35%, chỉ giữ tối đa 30%. Lý do là mức thuế cao sẽ làm giảm sức cạnh tranh của môi trường lao động, ảnh hưởng tới việc thu hút nhân tài và chuyên gia nước ngoài. Các ý kiến này đồng thời đề nghị giãn rộng hơn khoảng cách tại bậc 1 và bậc 2, tăng thêm từ 10 - 15 triệu đồng so với dự thảo.

Cá nhân giao dịch tại Thuế TP HCM( Cục Thuế TP HCM cũ)

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đại lý Thuế TPM, cho biết dự thảo luật đưa ra hai phương án áp dụng mức thuế suất cao nhất 35% đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế trên 80 triệu đồng/tháng hoặc trên 100 triệu đồng/tháng.

Theo ông Tịnh, mức thuế này quá cao và có thể gây hệ lụy khi làm giảm động lực làm việc, khuyến khích trốn thuế hoặc dịch chuyển sang những nơi có thuế suất thấp hơn.

Ông phân tích: "Những người có thu nhập cao thường là lực lượng lao động chất lượng, có sức khỏe, trí tuệ và sáng tạo vượt trội. Họ tạo ra giá trị lớn, giúp lan tỏa việc làm và thu nhập. Do đó, nếu bỏ mức 35% và chỉ áp dụng trần 30%, sẽ khuyến khích nhóm này làm việc, gia tăng thu nhập và đóng góp thuế bền vững hơn".

Chờ thêm 1 năm là quá chậm

Song song đó, vấn đề giảm trừ gia cảnh cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, cho biết Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, thay cho mức cũ 11 triệu và 4,4 triệu đồng. Nếu được thông qua, dự kiến quy định này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Tuy nhiên, ông Được cho rằng mức giảm trừ hiện tại đã lạc hậu từ lâu. Theo luật, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trên 20% thì Chính phủ phải trình Quốc hội điều chỉnh, trong khi CPI đã vượt mốc này từ năm 2020 nhưng chưa được cập nhật.

"Nếu chờ đến 2026, người nộp thuế phải chịu thêm 5 năm thiệt thòi trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang" - ông nhấn mạnh.

Thực tế, nhiều đoàn đại biểu Quốc hội như Quảng Trị cũng đồng tình với đề xuất áp dụng mức giảm trừ mới ngay từ năm 2025 thay vì để chậm thêm một năm. Họ lập luận rằng mức giảm trừ hiện nay không còn phản ánh đúng mức sống cơ bản, nhất là khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh. Nếu tiếp tục chậm trễ, việc quyết toán thuế TNCN chỉ được thực hiện từ đầu 2027, nghĩa là người dân sẽ phải chờ đợi quá lâu để được hưởng lợi ích chính đáng.

Trong bức tranh chung, đánh thuế giao dịch vàng và điều chỉnh thuế TNCN đang cùng hướng đến một mục tiêu: minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tiễn. Với thị trường vàng, công cụ thuế được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế đầu cơ, ổn định giá và tạo sự cân bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản.

Với thuế TNCN, việc hạ mức trần và tăng giảm trừ gia cảnh sẽ giúp chính sách thuế tiệm cận hơn với đời sống thực tế, khuyến khích người dân lao động, đầu tư và đóng góp lâu dài cho ngân sách.