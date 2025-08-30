Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bạn có thể thử cách này để nhận quà tặng 100.000 đồng Tết Độc lập.

Người dân cả nước có thể dễ dàng tiếp cận các khoản chi trả an sinh xã hội – từ lương hưu, trợ cấp xã hội, đến hỗ trợ cho người có công hay quà tặng 100.000 đồng Tết Độc lập nhân lễ kỉ niệm Quốc Khánh 2/9 – chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID nhờ liên kết với tài khoản VNPT Money.

Với thao tác đơn giản, chỉ cần mở ứng dụng VNeID , chọn mục An sinh xã hội , liên kết tài khoản VNPT Money để hoàn tất đăng ký.

Sau đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Mobile Money của người thụ hưởng, điều này giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn.

Khoản tiền người dân nhận được có thể dễ dàng rút về chi tiêu hoặc sử dụng trực tiếp cho các nhu cầu tiêu dùng như thanh toán hóa đơn, mua sắm, nạp tiền điện thoại… ngay trên ứng dụng VNPT Money.

Trường hợp chưa có tài khoản Mobile Money, khách hàng dùng sim di động VinaPhone soạn DK gửi 9191 (Miễn phí) để đăng ký Mobile Money.

Trường hợp ĐÃ CÓ VNeID nhưng chưa có VNPT Money , khách hàng hãy tải ứng dụng VNPT Money.

Nhận quà tặng 100.000 đồng Tết Độc lập: Thêm cách cực nhanh và chuẩn xác- Ảnh 1.

Mở ứng dụng VNeID, chọn mục An sinh xã hội, liên kết tài khoản VNPT Money để hoàn tất đăng ký và nhận 100.000 đồng Tết Độc lập.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng 2/9

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng.

Theo hướng dẫn của Cục C06, để nhận được khoản tiền hỗ trợ này, người dân làm theo các bước.

Bước 1 : Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2 : Chọn An sinh xã hội, chọn Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3 : Chọn ngân hàng liên kết.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5 : Xác nhận, Gửi yêu cầu thành công.

Sau khi thực hiện các bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng BIDV hướng dẫn: Liên kết ngay tài khoản hưởng an sinh xã hội với tài khoản BIDV để nhận trợ cấp từ Chính phủ

3 bước liên kết Tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID với Tài khoản BIDV

Bước 1 : Đăng nhập VNeID, chọn “An sinh xã hội”, chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 2 : Chọn Ngân hàng BIDV (logo bông hoa mai), nhập số tài khoản BIDV, bấm Tiếp tục. (Nếu thông tin tại BIDV là CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND)

Bước 3 : Kiểm tra thông tin → bấm Tiếp tục -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Nhận quà tặng 100.000 đồng Tết Độc lập: Thêm cách cực nhanh và chuẩn xác- Ảnh 2.

Ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Trước đó, Công điện của Chính phủ cho biết, trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp.

Hình thức có thể chuyển khoản hoặc trực tiếp trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9.

Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn tết Độc lập .


Theo H.Linh

Thanh niên Việt

