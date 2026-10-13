Nhân sự FPT xấp xỉ 90.000 người, tăng 3.682 người trong 9 tháng

Theo số liệu FPT công bố, đến ngày 30/9/2026, tổng số nhân sự trên toàn hệ sinh thái, bao gồm 7 công ty con và 4 công ty liên kết, đạt gần 90.000 người, tăng thêm 3.682 người so với cuối năm 2025, tương đương 4,3%. Số lượng nhân sự tăng tập trung chủ yếu cho hoạt động của khối Công nghệ, các dự án công nghệ mới và thúc đẩy kinh doanh. Nếu tính riêng các đơn vị được hợp nhất trong báo cáo tài chính, FPT có 45.145 nhân sự tại ngày 30/9/2026, tăng 757 người so với cuối quý II/2026.

Khối Công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng nhân sự của tập đoàn, với 37.353 người, tăng 1.715 người, tương đương 4,8% so với cuối năm 2025, cao hơn tốc độ tăng chung của toàn hệ sinh thái.

Diễn biến nhân sự diễn ra cùng với đà tăng trưởng kinh doanh của FPT. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu khối Công nghệ đạt 34.438 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế tăng 17,1%. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn 3 lần tốc độ tăng nhân sự, phản ánh năng suất lao động được cải thiện, một phần nhờ AI được đưa vào quy trình phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài trong 8 tháng đạt 33.285 tỷ đồng, tăng 28,2%, chủ yếu nhờ các hợp đồng hạ tầng AI quy mô lớn (AI Factory) và hợp tác với các đối tác công nghệ. Doanh thu Dịch vụ AI/Data Analytics tăng 60% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu chuyển đổi AI tiếp tục mở rộng.

Ngày 12/10 vừa qua, Tập đoàn FPT và Pasqal (doanh nghiệp đứng đầu bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp công nghệ lượng tử tại Pháp) đã đề xuất hợp tác đưa máy tính lượng tử về Việt Nam, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ. Trọng tâm của đề xuất này hai bên sẽ trao đổi gồm nghiên cứu chung về thuật toán và ứng dụng điện toán lượng tử; hợp tác phát triển, chế tạo máy tính lượng tử; đào tạo nhân lực chuyên sâu và hợp tác kinh doanh.

Diễn biến nhân sự tại FPT diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động công nghệ tại Ấn Độ ghi nhận những tín hiệu khởi sắc sau giai đoạn trầm lắng. Theo dữ liệu của Xpheno, tháng 10/2026, số vị trí công nghệ đang tuyển dụng tại Ấn Độ đạt khoảng 123.000, cao nhất trong 18 tháng và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lĩnh vực dịch vụ CNTT ghi nhận khoảng 66.000 vị trí tuyển dụng, tăng 16% so với tháng trước. Các doanh nghiệp lớn cũng ghi nhận diễn biến tuyển dụng tích cực. Chẳng hạn như Tata Consultancy Services (TCS) – công ty dịch vụ CNTT lớn nhất Ấn Độ, cho biết đã tuyển ròng 9.279 nhân sự trong quý từ tháng 2/2026, và tuyển thêm 4.258 nhân sự trong quý 3/2026.