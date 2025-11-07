Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia

Quyết tâm đạt tăng trưởng trên 8% và 2 con số

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 - 6/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, cho ý kiến về công tác Đại hội XIV của Đảng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14. Ảnh: PV

Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng, Trung ương đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung ương thống nhất nhận định: Nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đột phá về tư duy, tầm nhìn chiến lược, có nhiều cách làm mới, đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Nhiều chủ trương lớn được thể chế hóa, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều quyết sách mang tính đột phá được triển khai.

Trong đó, điểm nhấn là chủ trương quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo; cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng. Việc kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng có nhiều đổi mới, nhất là trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng và trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện.

Cùng với đó, Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ rõ nguyên nhân và thảo luận kỹ lưỡng các phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu ra.

Lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Về giới thiệu nhân sự, Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết thống nhất về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt hệ trọng, cốt lõi của cốt lõi, liên quan thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV của Đảng và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (tái cử và tham gia lần đầu) để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trình Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu cử theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định.

“Quản trị theo chức năng - kết quả”

Về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương thống nhất nhận định: Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhất là giai đoạn từ năm 2024 đến nay, chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, đã được sắp xếp tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian, chuyển hệ thống chính trị từ “cồng kềnh - phân tán” sang “tinh gọn - liên thông - hiệu lực - hiệu quả”; chuyển từ tư duy “quản lý theo đầu mối hành chính” sang “quản trị theo chức năng-kết quả”.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định triển khai những bài học kinh nghiệm theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, liên thông 3 cấp sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc...