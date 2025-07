Nhận tin báo, lực lượng an ninh nhanh chóng đột kích một kho hàng: Phát hiện 12 container chứa tiền 5 triệu USD tiền giả và vàng giả

Vào đầu năm 2025, lực lượng An ninh Quốc gia Ghana đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn tại một kho hàng ở khu vực Sapeiman, thuộc Ga South Municipality, sau khi nhận được tin báo mật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 12 container chứa số lượng lớn USD giả cùng các thỏi kim loại nghi là vàng giả.

Đáng chú ý, nhiều hộp gỗ chứa USD giả được giấu tinh vi trong bao xi măng, nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra. Một số hộp tiền mặt còn được ngụy trang bằng ván ép và phủ lớp than bên ngoài cho thấy thủ đoạn buôn lậu vô cùng tinh vi. Theo cơ quan chức năng, các cọc tiền giả này có mệnh giá 100 USD với tổng trị giá hơn 5 triệu USD.

Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc khám xét còn hé lộ nhiều hộp kim loại nghi là vàng thỏi giả, tiền Cedi Ghana giả, cùng đồng phục và giày ủng quân đội giả.

Lực lượng chức năng phát hiện 12 container.

Hai đối tượng được xác định cầm đầu đường dây là Yassei Alia, 45 tuổi, quốc tịch Syria, cư trú tại East Legon (chủ công ty Hardford Auto Service), và Danjuma Zakaria (tức Alhaji Mohammed), 49 tuổi, cư trú tại Tema West. Mặc dù bị bắt tại hiện trường, cả hai đều phủ nhận liên quan đến hoạt động in tiền giả trong lời khai ban đầu.

Những container này chứa nhiều cọc tiền giả.

Cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã với các nghi phạm. Lực lượng An ninh Quốc gia Ghana cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan và triệt phá toàn bộ mạng lưới tội phạm này.

Lực lượng An ninh Quốc gia Ghana khẳng định, Chính phủ đang quyết tâm trấn áp các đường dây sản xuất và lưu hành tiền giả, đồng thời cảnh báo bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động phi pháp này đều sẽ bị bắt giữ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Vụ việc hiện đang gây chấn động dư luận Ghana, khi làm dấy lên nhiều lo ngại về quy mô và mức độ tinh vi của các tổ chức tội phạm tài chính xuyên quốc gia, cũng như những thách thức ngày càng lớn đối với an ninh tiền tệ và quân sự quốc gia.

Vụ việc lần này cũng khiến dư luận nhớ lại một chiến dịch quy mô lớn khác diễn ra vào ngày 27/4/2024, khi lực lượng An ninh Ghana triệt phá một băng nhóm 13 người chuyên in và phân phối tiền giả, phần lớn nhắm vào các nạn nhân là người nước ngoài. Cuộc đột kích được thực hiện tại một nhà kho trong khuôn viên công ty NacCharter Cargo and Freight, gần văn phòng KLM tại sân bay quốc tế Kotoka.

Graha là một quốc gia nằm ở Tây Phi, cũng là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ 2 ở châu Phi, chỉ sau Nam Phi.

Theo Dailyguidenetwork