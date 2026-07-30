Nhân tố nền tảng thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái tài chính Việt - Hàn

Từ chuyển tiền, nhận kiều hối đến thanh toán khi đi du lịch, công tác hay học tập, sinh sống ở nước ngoài, khách hàng ngày càng kỳ vọng những trải nghiệm tài chính thuận tiện, liền mạch và được kết nối trên cùng một hệ sinh thái.

Nhu cầu tài chính xuyên biên giới Việt - Hàn

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc những năm gần đây tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, thương mại đến du lịch, giáo dục và lao động. Không chỉ là một trong những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam, Hàn Quốc còn là điểm đến quen thuộc của người Việt trong các hoạt động học tập, làm việc và sinh sống dài hạn.

Trong năm 2025, lượng khách từ Việt Nam sang Hàn Quốc đạt khoảng 550.000 lượt, tăng 9% so với năm trước. Người Việt cũng dẫn đầu danh sách người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, khách Hàn Quốc đạt khoảng 4,3 triệu lượt, chiếm khoảng 20% trong tổng số 21,2 triệu lượt khách quốc tế vào Việt Nam.

Sự dịch chuyển ngày càng lớn của người dân giữa hai quốc gia đồng thời kéo theo nhiều nhu cầu tài chính xuyên biên giới. Với người Việt sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đó là nhu cầu chuyển tiền về cho gia đình, nhận và gửi kiều hối. Với du học sinh hay người lao động, nhu cầu chuyển tiền phục vụ học tập và sinh hoạt cũng diễn ra thường xuyên.

Trong khi đó, hàng triệu lượt khách du lịch, người đi công tác hay người sinh sống ngắn hạn tại hai quốc gia cũng mong muốn có thể thanh toán thuận tiện bằng những phương thức quen thuộc mà không phải đối mặt với nhiều rào cản về tiền tệ hay hạ tầng thanh toán.

Nhu cầu tài chính xuyên biên giới vì vậy không còn dừng ở một giao dịch chuyển tiền hay thanh toán đơn lẻ, mà hướng tới trải nghiệm tài chính xuyên suốt, kết nối nhiều dịch vụ và nhiều thị trường.

Hệ sinh thái số thúc đẩy kết nối và hội nhập quốc tế

Đằng sau những giao dịch tài chính của mỗi khách hàng là quá trình kết nối ngày càng rộng giữa ngân hàng, hạ tầng thanh toán, đối tác công nghệ và các định chế tài chính trong và ngoài nước. Từ việc đáp ứng các nhu cầu tài chính đó, hệ sinh thái tài chính xuyên biên giới ngày càng được mở rộng.

Một trong những nền tảng quan trọng cho quá trình này là quan hệ hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hana Bank - 2 ngân hàng thương mại hàng đầu của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Kể từ khi Hana Bank trở thành cổ đông chiến lược của BIDV vào năm 2019, hai bên liên tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm phát triển các dịch vụ tài chính dành cho khách hàng của hai quốc gia.

Tiếp đó, tháng 8/2025, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul, BIDV và Hana Bank tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác mới trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại diện BIDV và Hana Bank trao Thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai nhiều dự án trọng điểm như kết nối thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc; cho phép khách hàng rút tiền bằng mã QR từ ứng dụng Hana Bank tại hệ thống ATM của BIDV tại Việt Nam; triển khai dịch vụ chuyển tiền kiều hối 24/7 từ Hàn Quốc về Việt Nam thông qua HanaEZ.

Không chỉ dừng lại ở các dự án cụ thể, BIDV và Hana Bank còn định hướng tiếp tục nghiên cứu các sáng kiến tài chính mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như fintech, chứng khoán, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính số. Đây cũng là nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính Việt - Hàn trong thời gian tới.

Song song với việc mở rộng hợp tác quốc tế, BIDV cũng phát triển các nền tảng như Ngân hàng mở (Open Banking) và BIDV Open API, tăng cường kết nối dịch vụ ngân hàng với các nền tảng số, đối tác và hệ sinh thái bên ngoài.

Để hiện thực hóa các kết nối này, BIDV liên tục đầu tư phát triển hạ tầng ngân hàng số. Theo Báo cáo thường niên 2025, BIDV hiện phục vụ khoảng 12 triệu khách hàng cá nhân trên nền tảng số và 193.000 khách hàng doanh nghiệp, với hệ thống xử lý khoảng 13,3 tỷ giao dịch số mỗi năm. Cùng với việc phát triển nền tảng BIDV Open API và triển khai Payment Hub theo chuẩn ISO 20022, BIDV đang từng bước mở rộng khả năng kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, tạo nền tảng để triển khai các dịch vụ tài chính xuyên biên giới nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn cho khách hàng.

BIDV đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính xuyên biên giới

BIDV từng bước mở rộng danh mục dịch vụ tài chính xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân, hướng tới đồng hành cùng người dùng trong nhiều nhu cầu khác nhau, từ chuyển tiền, nhận kiều hối đến thanh toán.

Hiện BIDV cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế phục vụ nhiều mục đích hợp pháp của khách hàng cá nhân, đồng thời triển khai các dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có dịch vụ chuyển tiền kiều hối dành cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Một số giao dịch chuyển tiền quốc tế cũng đã được tích hợp trên BIDV SmartBanking, giúp khách hàng thực hiện giao dịch thuận tiện hơn trên nền tảng số.

Bên cạnh dòng tiền chuyển và nhận giữa hai quốc gia, thanh toán cũng trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình tài chính của người dùng.

Tháng 4/2026, BIDV phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Hana Bank và GLN International triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc. Dịch vụ cho phép người Hàn Quốc du lịch, sinh sống, làm việc tại Việt Nam sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc để thanh toán bằng mã QR tại mạng lưới điểm chấp nhận VIETQRGlobal trên toàn quốc.Trong dự án này, BIDV đảm nhiệm vai trò ngân hàng thanh toán, đồng thời trực tiếp phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ trong các lĩnh vực như du lịch, bán lẻ và dịch vụ.

Đại diện NAPAS, GLN International, BIDV và Hana Bank tại lễ công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc

Việc đưa dịch vụ vào vận hành là kết quả của quá trình kết nối giữa ngân hàng, tổ chức vận hành hạ tầng thanh toán và các đối tác tài chính của hai quốc gia. Trong thời gian tới, các bên hướng tới hoàn thiện kết nối hai chiều, mở rộng khả năng thanh toán cho người dân

Từ chuyển tiền quốc tế, kiều hối đến thanh toán QR xuyên biên giới, các dịch vụ của BIDV đang từng bước đáp ứng nhiều nhu cầu tài chính phát sinh trong quá trình học tập, làm việc, sinh sống và di chuyển giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Những kết nối này không chỉ góp phần mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, mà còn tạo điều kiện để hạ tầng thanh toán trong nước từng bước kết nối với các mạng lưới tài chính quốc tế, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng khi giao dịch xuyên biên giới.

Từ những nhu cầu thiết thực của mỗi cá nhân như chuyển tiền cho gia đình, nhận kiều hối hay thanh toán khi đi du lịch,... các kết nối giữa BIDV với Hana Bank, NAPAS, GLN International và nhiều đối tác khác đang từng bước mở rộng thành một hệ sinh thái tài chính số đa dạng. Qua đó, BIDV không chỉ phục vụ quá trình chuyển đổi số trong nước mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính và hội nhập quốc tế, đồng hành cùng sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.