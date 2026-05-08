Nhận trình báo về số tiền giao dịch 48 triệu đồng, công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh

Ngày 8/5, Công an TP Đồng Nai cho biết, trước đó ông Nguyễn Văn Bình (SN 1972, ngụ khu phố An Xuân, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng cho người thân đã sơ suất nhập nhầm số tài khoản, dẫn đến chuyển nhầm số tiền 48 triệu đồng vào tài khoản của bà Lý Thị Hồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Bình đã đến Công an phường Long Hưng trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Hưng đã nhanh chóng xác minh, mời các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đây là sự cố chuyển khoản nhầm do sơ suất trong quá trình giao dịch.

Với tinh thần thiện chí và trách nhiệm, bà Hồng đã phối hợp hoàn trả đầy đủ số tiền 48 triệu đồng cho ông Bình theo đúng quy định.

Việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân kịp thời nhận lại tài sản đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an phường Long Hưng; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về ý thức trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Công an phường hỗ trợ ông Bình nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.



