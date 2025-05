Nhật Bản đau đầu vì lạm phát lõi chạm mức cao nhất hơn 2 năm, giá gạo tăng 98% và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Theo dữ liệu chính phủ công bố ngày 23/5, lạm phát lõi của Nhật Bản tăng lên 3,5% trong tháng 4, chủ yếu do giá gạo tăng mạnh. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cân nhắc tạm dừng lộ trình tăng lãi suất để đánh giá tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Chỉ số lạm phát cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm tươi sống) cao hơn mức dự báo 3,4% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023.

Lạm phát toàn phần tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với tháng trước và tiếp tục vượt mục tiêu 2% của BOJ trong hơn 3 năm liên tiếp.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda gần đây cho biết ông có ý định tiếp tục tăng lãi suất dựa trên xu hướng giá cả. Song, ông cũng nhấn mạnh cần theo dõi chặt chẽ tác động từ các mức thuế mới do Mỹ áp dụng.

Trong những tuần gần đây, Nhật Bản đối mặt với giá gạo tăng mạnh. Dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Sáu cho thấy giá gạo tháng 4 tăng tới 98,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tháng trước tăng 92,5%.

Giá gạo hàng tuần tại siêu thị Nhật Bản từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2025.

Theo truyền thông địa phương, giá trung bình tại 1.000 siêu thị trên toàn quốc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Tính đến ngày 11/5, một túi gạo 5 kg có giá 4.268 yên (tương đương 29,63 USD), tăng 54 yên so với tuần trước.

Tình trạng thiếu hụt gạo xảy ra do vụ mùa thất bát vì thời tiết nắng nóng, do người tiêu dùng hoảng loạn gom gạo sau cảnh báo động đất năm ngoái và do lượng khách du lịch tăng kỷ lục.

Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Masato Koike tại Viện Sompo Institute Plus, lạm phát lõi có khả năng hạ nhiệt trong những tháng tới do giá dầu thô giảm và đồng yên tăng giá. Ông cũng nhận định việc Mỹ áp thuế có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung thực phẩm, từ đó khiến giá giảm.

Ngoài ra, việc chính phủ Nhật Bản nối lại các khoản trợ cấp điện và khí đốt vào mùa hè này cũng sẽ góp phần kiềm chế lạm phát.

Ngay sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, đồng yên tăng 0,15%, giao dịch ở mức 143,80 yên đổi 1 USD.

Theo CNBC