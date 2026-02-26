Nhặt được 7 chỉ vàng, người phụ nữ mang ngay ra tiệm vàng gần nhà: Công an xã được báo tin, lập tức vào cuộc truy tìm

Mới đây, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh đã trao trả tài sản trị giá hơn 70 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 23/2, trong lúc đưa con đi học, chị Trương Thị Nhanh Nhỏ (SN 1985, trú tại ấp 5, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) nhặt được 1 sợi dây bằng kim loại màu vàng và một mặt tượng phật bao quanh bằng kim loại (nghi là vàng).

Sau khi nhặt được 2 món đồ trên, chị đã đến một tiệm bán vàng tại xã Tân Hưng và được chủ tiệm vàng xác định là vàng thật (loại 18kara), trọng lượng khoảng 7 chỉ. Biết mình đã nhặt được vàng thật, chị đã chụp hình đăng trên trang facebook cá nhân và trình báo, nộp lại tài sản cho Công an xã Tân Hưng để tìm và trả lại cho chủ sở hữu.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã đã tiến hành xác minh. Đến khoảng 8h ngày 24/2, cán bộ công an xã đã xác định được chủ sở hữu của 2 đồ vật trên là bà Huỳnh Thị Chung (SN 1963, trú tại ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Chị Trương Thị Thanh Nhỏ trình báo Công an xã Tân Hưng và bàn giao tài sản đánh rơi cho bà Huỳnh Thị Chung. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo lời trình bày của bà Chung, vào khoảng 15h ngày 23/2, bà đi bán rau tại chợ Tân Hưng. Sau khi giao rau xong, bà về đến nhà thì phát hiện mất 2 món đồ trên. Tổng giá trị khoảng hơn 70 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, bà Chung xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Trương Thị Nhanh Nhỏ - người nhặt được tài sản cùng lực lượng Công an xã Tân Hưng đã tích cực, nhanh chóng hỗ trợ xác minh, liên hệ trao trả tài sản.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc làm của chị Trương Thị Nhanh Nhỏ là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng được tuyên dương để lan tỏa rộng rãi những giá trị tốt đẹp, tử tế trong cuộc sống.

