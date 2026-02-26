Đau họng kéo dài vì đâu?

Ảnh minh họa: Shisuka

Không sốt cao, không mệt rõ rệt nhưng cảm giác rát họng, vướng cổ, ho khan lặp đi lặp lại gây khó chịu và ảnh hưởng sinh hoạt. Vậy đâu là nguyên nhân?

Trước hết, độ ẩm không khí cao làm niêm mạc họng dễ bị kích ứng. Khi môi trường ẩm kết hợp với bụi mịn, phấn hoa và bào tử nấm mốc, các tác nhân này bám dính lâu hơn trong không khí. Theo cảnh báo của World Health Organization, ô nhiễm không khí và nấm mốc trong nhà có liên quan đến gia tăng triệu chứng viêm đường hô hấp trên. Người có cơ địa dị ứng dễ xuất hiện viêm họng do phản ứng viêm kéo dài, dù không nhiễm khuẩn rõ ràng.

Nguyên nhân thứ hai là viêm mũi xoang sau nhiễm siêu vi. Khi dịch mũi chảy xuống thành sau họng (hội chứng chảy dịch mũi sau), niêm mạc họng liên tục bị kích thích, gây cảm giác ngứa rát và ho khan về đêm. Trong thời tiết nồm, tình trạng phù nề niêm mạc càng làm dịch tiết ứ đọng nhiều hơn.

Ngoài ra, trào ngược dạ dày - thực quản cũng là một yếu tố thường bị bỏ qua. Axit trào ngược lên vùng hầu họng có thể gây viêm mạn tính, đau rát kéo dài, khàn tiếng buổi sáng. Thời tiết lạnh ẩm khiến nhiều người ăn khuya, uống cà phê hoặc đồ cay nóng nhiều hơn, làm triệu chứng dễ tái phát.

Đáng lưu ý, không phải mọi trường hợp đau họng kéo dài đều do nhiễm khuẩn. Việc tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định có thể không cải thiện triệu chứng mà còn tăng nguy cơ kháng thuốc.

Người dân nên đi khám khi đau họng kéo dài trên 10-14 ngày, kèm sốt cao, nổi hạch cổ, nuốt đau nhiều, khàn tiếng dai dẳng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Đây có thể là dấu hiệu của viêm nhiễm nặng hơn hoặc bệnh lý cần được đánh giá chuyên sâu.

Trong điều kiện thời tiết ẩm hiện nay, để giảm nguy cơ đau họng kéo dài, nên giữ không gian sống khô thoáng, vệ sinh điều hòa định kỳ, súc họng bằng dung dịch phù hợp, uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc khói bụi buổi sáng sớm. Chủ động chăm sóc và theo dõi triệu chứng sớm giúp ngăn tình trạng viêm tiến triển thành mạn tính, đặc biệt ở người có bệnh nền hô hấp.