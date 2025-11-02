Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhật Kim Anh lên tiếng cảnh báo netizen về các thông tin không chính xác từ tài khoản giả mạo.

Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc kết hôn vào năm 2014. Tuy nhiên sau 3 năm chung sống, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Trước khi rạn nứt, cặp đôi đã có một con trai chung tên Bửu Long. Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh vẫn chưa công khai bạn trai mới với công chúng. Trong khi đó, doanh nhân Bửu Lộc đã có tình yêu mới là diễn viên Bella Mai. 

Mới đây, diễn viên sinh năm 1985 bất ngờ vướng tranh cãi khi trên một tài khoản mang tên Kim Anh đăng tải hàng loạt khoảnh khắc trong quá khứ kèm dòng chú thích ẩn ý: "Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ra về với những nỗi đau". 

Động thái này nhanh chóng thu hút sự bàn tán sôi nổi từ cư dân mạng. Tuy nhiên, thực tế những hình ảnh này được đăng tải từ tài khoản giả mạo tên tuổi của Nhật Kim Anh. Tài khoản cá nhân chính thức của cô hiện đang có 777.000 người theo dõi.

Liên hệ với nữ diễn viên, cô khẳng định: "Những thông tin đang được lan truyền hoàn toàn vô căn cứ, không đúng sự thật. Tài khoản Facebook đang phát tán các nội dung này là giả mạo, không thuộc quyền sở hữu hay quản lý của Nhật Kim Anh. Mọi phát ngôn chính thức của nữ diễn viên chỉ được đăng tải trên các nền tảng có dấu xác minh (tick xanh)".

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 1.

Nhật Kim Anh từng kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc. Tuy nhiên cả hai đã chia tay sau 3 năm chung sống

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 2.

Hình ảnh tình tứ của nữ diễn viên 8x bên chồng cũ được đăng tải gây xôn xao

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 3.

 

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 4.

Nhật Kim Anh phủ nhận việc đăng tải hình ảnh bên chồng cũ, cho biết đó là từ tài khoản giả mạo.

Nhật Kim Anh từng đụng mặt tình mới của chồng cũ Bửu Lộc trong tiệc sinh nhật của con trai được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh còn chia sẻ hình ảnh chung khung hình với Bửu Lộc và bạn gái của chồng cũ. 

Sau đó, cư dân mạng đã liên tục so sánh nhan sắc giữa cô và Bella Mai. Nhật Kim Anh còn lên tiếng bênh vực khi tình mới của Bửu Lộc bị chê vẻ ngoài kém sắc: "Xin chị và mọi người đừng nói vậy, tội nghiệp người ta à! 2 chị em mỗi người mỗi vẻ mà!".

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 5.

Nhật Kim Anh và tình mới của chồng là Bella Mai từng chung khung hình trong tiệc sinh nhật của bé Bửu Long

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 6.

Nữ diễn viên còn lên tiếng bênh vực khi Bella Mai bị chê bai nhan sắc

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 7.

Bửu Lộc và Bella Mai hẹn hò từ năm 2021 nhưng năm 2023 mới công khai mối quan hệ

Thời điểm ly hôn, Nhật Kim Anh và người cũ từng có giai đoạn kiện tụng căng thẳng để giành quyền nuôi con trai. Sau thời gian dài tranh chấp, Nhật Kim Anh chấp nhận phán quyết của tòa án, đồng ý để con trai sống cùng nhà nội. Mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc cũng dần thoải mái hơn.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh chưa từng công khai bạn trai mới. Tháng 12/2024, khán giả bất ngờ khi cô xác nhận đang mang thai lần 2. Nữ ca sĩ tiết lộ cô thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và trải qua nhiều vất vả trong quá trình mang thai. 

Khi chia sẻ tin vui, nữ diễn viên đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Đến tháng 1/2025, giọng ca 8x hạnh phúc đón chào con thứ hai và nhận được vô số lời chúc phúc từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Cô từng chia sẻ chồng cũ rất vui khi cô mang thai lần thứ 2.

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 8.

Diễn viên Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc từng có giai đoạn kiện tụng căng thẳng để giành quyền nuôi con trai

Nhật Kim Anh cảnh báo- Ảnh 9.

Cô vừa sinh nhóc tỳ thứ 2 vào tháng 1/2025

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca,Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ, Tiếng sét trong mưa... Ngoài việc tham gia đóng phim, cô còn theo đuổi con đường ca hát, từng ra album Lâu đài cát.

