Nhiệm vụ đặc biệt từ Bộ Quốc phòng: Xe thiết giáp và xe tăng bơi "made by Vietnam" phiên bản mới sắp ra mắt?

Lên phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu và xe tăng bơi phiên bản mới

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, cách đây 2 ngày, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Z179/GAET là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và Nhà máy Z125 là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe tăng bơi T-1.

Đến nay, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành Thuyết minh Đề án khung của sản phẩm quốc gia xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03, phiếu đề xuất các nhiệm vụ thuộc đề án và gửi Cục Khoa học quân sự triển khai các thủ tục tiếp theo.

Đối với sản phẩm xe tăng bơi T-1, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng bơi T-1” và gửi Cục Khoa học quân sự.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bên cạnh đó, nhằm chủ động trong nghiên cứu và rút ngắn thời gian triển khai nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao Nhà máy Z179/GAET nghiên cứu, chế tạo 1 mẫu nguyên lý xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03; giao Nhà máy Z125 nghiên cứu, chế tạo 1 mẫu nguyên lý xe tăng bơi T-1, hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động trong tham mưu, đề xuất phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Nhấn mạnh, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1 được xác định là sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động, tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng.

Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đã có xe thiết giáp và xe tăng bơi chưa?

Hiện nay, trong biên chế của Quân đội nhân Việt Nam đã có xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 và xe chiến đấu bộ binh XCB-01 biết bơi, đều là sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo.

Cụ thể, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 nặng khoảng 15 tấn. Xe hội tụ những tính năng kỹ thuật hiện đại với chiều dài 6,95m, chiều rộng 3,25m và chiều cao 2,14m, không kể độ nâng của pháo chính.

Được trang bị cơ cấu bánh xích linh hoạt và một kíp điều khiển ba người, XCB-01 còn sở hữu hệ thống cảm biến laser tiên tiến, giúp phát hiện và đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa từ pháo binh, tên lửa hay UAV.

Xe chiến đấu bộ binh biết bơi XCB-01 tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh 2/9. Ảnh: Như Hoàn

Với cụm chiến đấu gồm pháo chính cỡ 73mm và hệ thống nạp đạn bán tự động, cùng súng máy đồng trục và súng máy phòng không có sức mạnh áp đảo, XCB-01 cung cấp khả năng hỏa lực đáng nể đối với bộ binh kẻ thù.

Ngoài ra, khả năng tốc độ tối đa 65 km/giờ và tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ diesel 300 mã lực, cùng hệ thống treo cho phép vượt qua nhiều loại địa hình, nhất là khả năng bơi đặc biệt làm cho XCB-01 trở thành đối thủ nặng ký trên chiến trường.

Cận cảnh bên trong của XCB-01. Ảnh: Thiên Sơn

Còn xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 thuộc dòng xe thiết giáp bánh lốp (APC), có kết cấu thân vỏ bọc giáp chắc chắn, khoang chở quân riêng biệt, phù hợp với điều kiện đường sá và địa hình Việt Nam. Xe được chia thành 3 khu vực chính: khoang lái, khoang chiến đấu và khoang quân, đảm bảo sự an toàn, thuận tiện khi tác chiến.

Xe có kíp vận hành 3 người, chở tối đa 9 binh sĩ (tổng cộng 12 người). Trọng lượng chiến đấu đạt 12,7 tấn, kích thước dài 7.185 mm, rộng 2.760 mm, cao 2.255 mm, khoảng sáng gầm 400 mm. Tốc độ tối đa trên đường nhựa 95 km/h, tốc độ bơi 12 km/h, tầm hoạt động 800 km.

XCT-02 tại Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Hà Chi

Khả năng vượt chướng ngại vượt trội: leo dốc 31°, dốc ngang 25°, vượt hào 0,8 m, vượt vật cản đứng cao 0,4 m. Xe sử dụng hệ thống treo độc lập, hộp số cơ khí 9 số tiến – 1 số lùi, mang lại độ cơ động linh hoạt và hiện đại.

Vũ khí chính của XTC-02 gồm súng máy hạng nặng 12,7 mm NSV đồng trục với súng máy 7,62 mm PKT. Hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp khả năng ổn định, tự động theo dõi và tiêu diệt mục tiêu khi xe đang cơ động, hoạt động cả ngày và đêm.

Ảnh: Hà Chi

2 đơn vị được giao nhiệm vụ thiết kế, chế tạo có gì đặc biệt?

Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho nhà máy Z179 là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03.

Theo Tạp chí Công nghiệp quốc phòng, nhà máy Z179 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Z179) được thành lập năm 1971. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Z179 đã từng bước nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất các loại phụ tùng xe ô tô phục vụ quốc phòng và tham gia sản xuất hàng kinh tế phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhà máy đã tham gia vào nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe quân sự; sản xuất vật tư kỹ thuật, như: bánh răng, hộp số, cơ cấu truyền động, chi tiết cơ khí... xe quân sự, thay thế cho nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Nhà máy tận dụng nguồn nhân lực, công nghệ và trang - thiết bị hiện có để sản xuất sản phẩm kinh tế, như: bánh răng, hộp số, chi tiết cơ khí chính xác... Nhà máy cũng phối hợp với Hiệp hội Cơ khí Việt Nam (VAMA) và các nhà lắp ráp ô tô trong nước, sản xuất 12 chi tiết cụm cầu các loại xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn.

Còn Nhà máy Z125 là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe tăng bơi T-1. Z125 được thành lập năm 1966 với nhiều phiên hiệu quân sự khác nhau. Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay Nhà máy trở thành đơn vị nòng cốt của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam; được đầu tư, trang bị nhiều loại máy móc, trang thiết bị hiện đại với chức năng chính là sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự trang bị cho Quân đội phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Nhà máy hiện là đơn vị duy nhất trong toàn quân có nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa các sản phẩm vũ khí lục quân hệ nòng trơn có uy lực mạnh, tính năng chiến đấu cao, trang bị cho quân đội phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Nhà máy đã thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHCN hiện đại; triển khai các đề tài KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản xuất được nhiều sản phẩm vũ khí súng, pháo có uy lực mạnh, tính năng chiến đấu cao, chất lượng ổn định như: ĐKZ-82B10VN, B41(SCT7), SPG-9, AGS-17, M79...