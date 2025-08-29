Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa

29-08-2025 - 06:37 AM | Xã hội

Việc nhiều cảnh sát xuất hiện tại tư dinh và công ty của ông C.T.Đ., doanh nhân nổi tiếng ở Thanh Hóa, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Tối 29-8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, ghi nhận hình ảnh hàng chục cảnh sát xuất hiện trước dinh thự trắng của ông C.T.Đ. (ở Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - một doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của ông C.T.Đ, một doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa

Ngoài dinh thự trắng, cảnh sát cũng xuất hiện, phong tỏa tòa nhà Đ.A. trên đường Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là tòa nhà đặt bộ máy điều hành của Tổng Công ty bất động sản Đ.A., do ông C.T.Đ. làm chủ.

Đến 22 giờ 30 phút cũng ngày, cảnh sát vẫn phong tỏa các địa điểm trên.

Ông C.T.Đ. là một doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa, vì thế việc cảnh sát xuất hiện trước nhà riêng và công ty đã thu hút rất đông sự chú ý của dư luận Thanh Hóa. Đến 23 giờ, rất đông người dân vẫn theo dõi sự việc.

Doanh nhân C.T.Đ. nổi tiếng Thanh Hóa

Được biết, ngoài là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đ.A., ông C.T.Đ. còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Những hình ảnh liên quan tới sự việc:

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa- Ảnh 2.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của doanh nhân C.T.Đ.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa- Ảnh 3.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của doanh nhân C.T.Đ.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa- Ảnh 4.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại công ty của doanh nhân C.T.Đ. ở Thanh Hóa

 

Theo T. Minh

Người lao động

