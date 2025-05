Nhiều công ty chứng khoán, quản lý quỹ bị xử phạt

Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (quận Ba Đình, Hà Nội) với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Công ty này được xác định không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty như báo cáo phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán liên quan đến hoạt động tư vấn đầu tư công ty.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha còn bị UBCKNN phát hiện không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ nội dung theo quy định liên quan đến hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An.

Công ty này cũng không gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền; không gửi báo cáo đánh giá rủi ro về phòng chống rửa tiền năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền và UBCKNN; không báo cáo Ủy ban về việc thay đổi địa điểm đặt hệ thống giao dịch trực tuyến. Công ty này còn được xác định chậm gửi báo cáo tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý III đến UBCKNN...

Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha bị phạt hơn 1 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng do có hàng loạt vi phạm.

Đặc biệt, công ty này còn vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng như báo cáo có nội dung sai lệch về tỷ lệ an toàn tài chính, tình hình hoạt động giao dịch trực tuyến năm 2023; vi phạm quy định về hạn chế cho vay, giải ngân giao dịch ký quỹ cho giám đốc chi nhánh của công ty; tạm ứng và thu hồi tạm ứng tiền cho một số cá nhân là thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc...; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, đồng thời thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông...

UBCKNN cũng bổ sung thêm hình phạt là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng đối với Công ty CP Chứng khoán Alpha.

UBCKNN cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Công ty CP chứng khoán KB Việt Nam (quận Ba Đình, Hà Nội).

Công ty này được xác định vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng, trong đó có một số phiếu nhận lệnh trực tiếp trong giai đoạn tháng 11/2023 đến tháng 10/2024 nhưng chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh của khách hàng và thời gian nhận lệnh của công ty.

Cùng với đó, Công ty CP chứng khoán KB Việt Nam còn được xác định giấu nhẹm thông tin đối với các Bản án của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ của công ty. Tổng số tiền bị xử phạt của công ty này là hơn 202 triệu đồng.

Đáng chú ý, UBCKNN còn xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng đối với Qũy Korea Investment Management Co., Ltd (gọi tắt KIM) do đơn vị này không báo cáo về việc dự kiến giao dịch của người liên quan là ông Yun Hang Jin - Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ ETF KIM Growth VNSELECT (Mã FUEKIVFS) về việc bán 1 triệu chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng khoảng 10 tỷ đồng) ngày 28/6/2024 và bán hơn 2,8 triệu chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng 28,5 tỷ đồng) trong tháng 7/2024.

Trong đợt này, Thanh tra UBCKNN cũng xử phạt hàng loạt doanh nghiệp niêm yết như Công ty CP Hưng Thịnh Investment , Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A… Những doanh nghiệp này không công bố các thông tin theo quy định, vi phạm quy định liên quan đến hoạt động phát hành, trả lãi trái phiếu...