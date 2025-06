Nhiều cửa hàng thời trang đột ngột đóng cửa, Sở Công Thương Đà Nẵng lên tiếng

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng chiều 23-6, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương đã thông tin về hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn

Bà Phương cho hay, các hoạt động kiểm tra được triển khai quyết liệt tại các tuyến phố trọng điểm, chợ Hàn, chợ Cồn và khu vực trung tâm du lịch.

Đáng chú ý, theo bà Phương, trong quá trình kiểm tra thực tế, một số cửa hàng bất ngờ đóng cửa hoặc không còn hàng hóa trưng bày để bán. "Một số điểm kinh doanh có biểu hiện e ngại lực lượng chức năng nên chủ động ngưng hoạt động, không còn hàng hóa trên kệ, cho thấy hiệu ứng răn đe bước đầu của chiến dịch" - bà Phương nói.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố chiều 23-6

Theo bà Phương, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg và các chỉ đạo liên tiếp của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 và 6, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch 139/KH-UBND mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm thương mại.



Từ ngày 15-5 đến 15-6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố đã kiểm tra 147 vụ, xử lý 98 vụ vi phạm. Trong đó có 3 vụ hàng lậu, 59 vụ gian lận thương mại và 36 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền xử phạt và bán hàng tịch thu gần 1,6 tỉ đồng. Gần 2.600 đơn vị sản phẩm vi phạm bị tạm giữ, tiêu hủy, chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ kiện điện thoại... trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Nhiều cửa hàng tại tuyến phố du lịch chợ Hàn - Đà Nẵng đóng cửa

Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng QLTT thành phố đã kiểm tra 390 vụ, xử lý 249 vụ với số tiền xử phạt và bán hàng tịch thu hơn 2,8 tỉ đồng; gần 7.000 sản phẩm vi phạm bị tiêu hủy.



Bà Lê Thị Kim Phương khẳng định trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục QLTT siết chặt kiểm tra tại địa bàn, đặc biệt với nhóm hàng thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, sữa và các sản phẩm tiêu dùng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đồng thời, thành phố sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý địa bàn, xử lý nghiêm trường hợp buông lỏng để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc bày bán công khai.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật cũng sẽ được tăng cường nhằm xây dựng thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin gần đây, dọc các tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng như Trần Phú, Hùng Vương - khu vực vốn sôi động bậc nhất nhờ lượng khách du lịch Hàn Quốc đông đảo - đang ghi nhận tình trạng hàng loạt cửa hàng thời trang, túi xách đột ngột đóng cửa, gây ra cảnh đìu hiu chưa từng có tại một trong những điểm mua sắm nổi tiếng của thành phố.

Theo ghi nhận thực tế, từ ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đến khu vực chợ Hàn, hơn chục cửa hàng kinh doanh thời trang, phụ kiện, túi xách… đã đồng loạt tạm ngừng hoạt động. Nhiều cửa hàng cửa đóng then cài không thông báo lý do, thậm chí có nơi còn bị dán thông báo cắt nước do chưa thanh toán đúng hạn.