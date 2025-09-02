Nhiều doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng

Trong bối cảnh thị trường nhà ở và du lịch nghỉ dưỡng chưa cho thấy tín hiệu tăng trưởng phục hồi rõ rệt, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chọn hướng đi mới bằng việc đầu tư vào lĩnh vực KCN.

Tháng 6 vừa qua, HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua việc triển khai các cụm công nghiệp Châu Đức, Tân Hội 3 và 4. Đây là bước đi nối tiếp chiến lược được ban lãnh đạo công ty công bố tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 5, trong đó khẳng định sẽ đẩy mạnh đầu tư KCN thay vì quá phụ thuộc vào bất động sản du lịch vốn cần thời gian dài mới sinh lời.

Tổng Giám đốc Hodeco Lê Viết Liên từng cho biết đã ấp ủ kế hoạch này từ khi mua cổ phần Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (đơn vị đang phát triển KCN Phú Bài 1&2 - TP Huế). Công ty còn dự kiến chi 400-500 tỉ đồng để cùng đối tác thực hiện một số dự án ở Tây Ninh và TP HCM, đồng thời lên kế hoạch mở rộng quỹ đất sạch, hợp tác với những tên tuổi giàu kinh nghiệm như Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc.

Không chỉ Hodeco, Công ty CP Tập đoàn CEO (CEO Group) cũng vừa xúc tiến thành lập công ty con mang tên Công ty CP Phát triển KCN C.E.O (CEO IP), vốn điều lệ 450 tỉ đồng, nhằm chuyên trách mảng bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý, công ty đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN sân bay Tiên Lãng - khu B tại Hải Phòng. Quyết định điều chỉnh dòng vốn, đưa hàng trăm tỉ đồng sang lĩnh vực này được CEO Group lý giải là để bù đắp sự sụt giảm doanh thu bất động sản nhà ở, vốn chỉ còn vài trăm tỉ đồng trong 2 năm gần đây.

Một gương mặt khác là Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, vốn quen thuộc ở mảng nhà ở tại TP HCM, cũng vừa lấn sân mảng KCN với dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng (xã Bình Lợi) với quy mô gần 110 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây được xem là dự án trọng điểm, có khả năng tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động khi đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Công ty CP Licogi 13 cũng tham gia "cuộc chơi" khi được chấp thuận đầu tư KCN Quán Ngang giai đoạn 3 tại Quảng Trị, diện tích hơn 116 ha, vốn 710 tỉ đồng. Công ty đã thành lập pháp nhân riêng để triển khai dự án, với tỉ lệ góp vốn chi phối.



