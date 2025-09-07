Nhiều doanh nghiệp tên tuổi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025, với kết quả lỗ thêm 61 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, HNG ghi nhận doanh thu thuần hơn 216 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ nhưng vẫn lỗ sau thuế. Lỗ lũy kế của HAGL Agrico được nâng lên 9.643 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 12.955 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

HAGL Agrico cho biết, công ty đang triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền, tái cơ cấu nợ và làm việc với các bên liên quan nhằm xử lý công nợ, nhận lại chứng nhận quyền sử dụng đất tại Lào và Campuchia.

Tương tự, báo cáo tài chính soát xét năm 2025 của Công ty CP Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLG) cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất của DLG giảm 31% so với báo cáo tự lập, về 69 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày thời điểm ngày 30/6, khoản lỗ lũy kế hợp nhất của DLG hơn 2.411 tỷ đồng, các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 530 tỷ đồng. Các yếu tố này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Đức Long Gia Lai cho biết, công ty đang tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, góp phần giảm lỗ lũy kế, đồng thời đã thanh toán gốc vay và lãi vay cho các ngân hàng hơn 207 tỷ đồng. DLG cũng đang trong quá trình đàm phán về kế hoạch giãn nợ, trả nợ cho ngân hàng trong giai đoạn 2025 - 2026, cũng như các khoản phải trả đến hạn khác.

Công ty CP Đức Long Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hợp nhất hơn 2.411 tỷ đồng. Ảnh: DLG.

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) với nhiều điểm nhấn mạnh.

Đầu tiên, đơn vị kiểm toán đã đưa ra cơ sở kết luận ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán soát xét bán niên. Theo đó, SMC có phát sinh khoản chi tiền mặt 42 tỷ đồng đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC liên quan đến tạm ứng công việc. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, SMC chưa cung cấp được các tài liệu cần thiết để kiểm toán xác định mục đích sử dụng, khả năng thu hồi của khoản tạm ứng này.

Giao dịch tạm ứng nêu trên chưa được Hội đồng quản trị phê duyệt chính thức theo quy định tại điều lệ của công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc không có đầy đủ thẩm quyền phê duyệt về giao dịch với bên liên quan nêu trên cho thấy dấu hiệu chưa tuân thủ đầy đủ quy định về quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành.

“Chúng tôi không thể xác định được liệu có cần phải thực hiện điều chỉnh các khoản mục liên quan khác trên báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2025 hay không”, đơn vị kiểm toán nêu.

Ngoài ra, SMC hoàn trả tiền nợ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan vào ngày 17/1 với số tiền 2,1 tỷ đồng bằng chuyển khoản đến ông Nguyễn Nhật Tiến, đề “thanh toán HD số 79/HDTT/VAC-SMC/2024” theo chỉ định của bà Loan.

Kiểm toán hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, SMC chưa cung cấp được bản hợp đồng và các tài liệu, thông tin giải trình cần thiết để kiểm toán thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm xác định tính hiện hữu, giá trị ghi nhận cũng như đánh giá các chi phí tiềm ẩn khác.

Thứ hai, khả năng hoạt động liên tục của SMC được trình bày tại thuyết minh số X.5 trong bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Trong 6 tháng đầu năm, công ty phát sinh khoản lỗ hơn 102 tỷ đồng dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6 gần 242 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 129 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 971 tỷ đồng.

“Những yếu tố này làm nảy sinh sự hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của SMC trong tương lai”, kiểm toán nhấn mạnh.