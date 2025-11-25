Nhiều doanh nghiệp vang bóng một thời sắp phải rời khỏi nội đô, Hà Nội đề xuất không xây chung cư trên nền đất cũ

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô (đợt 1).

Tờ trình cho biết Hà Nội dự kiến có 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện thuộc diện di dời, trong đó có 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trong đó, 9 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị quyết số 17 gồm: Công ty In báo Nhân dân Hà Nội; Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới; Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Công ty Xăng dầu khu vực I; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông Nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó có 42 cơ sở mới theo đề xuất về lĩnh vực sản xuất công nghiệp buộc phải di dời. Trong đó có một số doanh nghiệp như Công ty bia Việt Hà, Công ty sứ Viglacera Thanh Trì, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Cụm công nghiệp Lai Xá…

Còn 15 cơ sở là trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời gồm một số cái tên gồm: Công ty cổ phần In khoa học kỹ thuật; Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí cầu đường; Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An; Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun; Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng…

Về nguyên tắc thực hiện, đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong các khu dân cư, khu vực phát triển đô thị trong đô thị trung tâm Hà Nội không đảm bảo vệ sinh môi trường (gây ô nhiễm môi trường), không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô phải thực hiện kế hoạch di dời toàn bộ cơ sở.

Việc di dời phải kết hợp đổi mới thiết bị, công nghệ, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo vấn đề môi trường, nhằm tránh việc di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm từ nơi này đến nơi khác.

Địa điểm tiếp nhận các cơ sở di dời là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố. Trường hợp đặc biệt không thể di dời vào các khu, cụm công nghiệp tập trung, tùy từng trường hợp cụ thể UBND TP sẽ xem xét, quyết định.

Quỹ đất sau khi thực hiện việc di dời sẽ được giao cho UBND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng đất cụ thể theo quy định.

Phương án sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỉ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở tại khu vực nội đô lịch sử.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm được tổ chức từ ngày 26/11 đến 28/11.



