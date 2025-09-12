Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều mẫu xe chỉ bán được vài ba chiếc do... tháng cô hồn

12-09-2025 - 09:40 AM | Thị trường

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam vừa có báo cáo doanh số bán xe trong tháng 8 giảm khá mạnh.

Cụ thể trong tháng 8, có 25.973 xe được bán ra, giảm 18% so với tháng 7. Trong đó, xe du lịch giảm mạnh nhất, 22%, với 17.304 chiếc được bán ra.

Đối với xe thương mại, có 8.367 chiếc được bán ra, giảm 5%.

Nhiều mẫu xe chỉ bán được vài ba chiếc do... tháng cô hồn- Ảnh 1.

Sức mua ô tô giảm mạnh

Cũng theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 8, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 12.671 chiếc, giảm 19% so với tháng 7, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc có 13.302 chiếc, giảm 17%.

Tuy sức tiêu thụ giảm đáng kể nhưng cập nhật 8 tháng đầu năm, doanh số tiêu thụ vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xe du lịch tăng 11%, xe thương mại tăng 33% và xe chuyên dụng tăng 58%.

Thông tin từ các đại lý ô tô chính hãng cho biết sở dĩ sức mua trong tháng 8 vừa qua giảm mạnh là do bị ảnh hưởng bởi... tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch). Do sức mua trong tháng này giảm, nhiều mẫu xe chỉ bán được vài ba chiếc. Những mẫu xe vốn "ăn khách" như Mitsubishi Xpander, Xforce... cũng rời "đỉnh" trên dưới 2.000 chiếc bán ra mỗi tháng, nay chỉ còn 900 chiếc.

Nhiều mẫu xe bán dưới 10 chiếc trong tháng 8 có sự góp mặt của thương hiệu Honda với 2 mẫu xe là Accord chỉ bán được 3 chiếc, Corolla hybrid có 4 chiếc. Còn hãng Kia góp 1 mẫu xe là Morning chỉ có 5 chiếc đến tay khách hàng.

Đáng chú ý, mẫu Mazda 6 không có chiếc nào bán ra trong tháng 8 vừa qua, nếu cộng dồn 8 tháng đầu năm thì mẫu xe này chỉ bán được 56 xe.

Ngoài ra, nhiều mẫu chỉ bán được hơn chục chiếc trong tháng 8 như New Sorento hybrid chỉ có 11 chiếc, Soluto 11 chiếc, Corolla 15 chiếc....

Mẫu xe máy điện được 'săn đón' nhất lúc này: Xe đã đi 14.000 km bán lại vẫn ngang giá xe mới

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại nông sản quý của thế giới ồ ạt vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nhập khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Mỹ, Ukraine đều đua nhau gửi hàng đến nước ta

Một loại nông sản quý của thế giới ồ ạt vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nhập khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Mỹ, Ukraine đều đua nhau gửi hàng đến nước ta Nổi bật

Với 7 nâng cấp này, đây mới là chiếc iPhone đáng xuống tiền nhất lúc này

Với 7 nâng cấp này, đây mới là chiếc iPhone đáng xuống tiền nhất lúc này Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 12-9: Tăng tiếp, nhiều ông lớn chuỗi cà phê xáo trộn

Giá cà phê hôm nay 12-9: Tăng tiếp, nhiều ông lớn chuỗi cà phê xáo trộn

09:30 , 12/09/2025
Honda City bất ngờ leo top với doanh số 1.153 xe: Vượt CX-5, Everest, dễ thành xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 8

Honda City bất ngờ leo top với doanh số 1.153 xe: Vượt CX-5, Everest, dễ thành xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 8

08:21 , 12/09/2025
Tài xế xe điện: Lợi đơn lợi kép khi chạy dịch vụ bằng Limo Green

Tài xế xe điện: Lợi đơn lợi kép khi chạy dịch vụ bằng Limo Green

08:00 , 12/09/2025
Ai chê thì chê nhưng phải thừa nhận, có một điều chỉ Apple làm được: Mỗi lần iPhone ra mắt là một cơn sốt màu sắc, cả thế giới "phát cuồng"

Ai chê thì chê nhưng phải thừa nhận, có một điều chỉ Apple làm được: Mỗi lần iPhone ra mắt là một cơn sốt màu sắc, cả thế giới "phát cuồng"

07:55 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên