Nhiều mẫu xe cũ không tương thích với xăng E10

07-09-2025 - 09:10 AM | Thị trường

Theo các chuyên gia, xe máy cũ sản xuất từ trước năm 1998 sử dụng xăng E10 có thể làm hỏng carburetor, ống cao su và nhựa

Bộ Công Thương đề xuất từ ngày 1-1-2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10 (tỉ lệ phối trộn ethanol là 10%). Nhiều người băn khoăn động cơ ô tô, xe máy đời cũ liệu có tương thích với xăng sinh học.

Thông tin về việc này, Yamaha Việt Nam cho biết những mẫu xe của hãng sản xuất từ sau năm 2010 đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10, còn những xe sản xuất trước đó có thể không phù hợp.

Hãng SYM có cả dòng xe sử dụng bình xăng con và dòng phun xăng điện tử. Các mẫu phun xăng điện tử chắc chắn tương thích với xăng E10 trong khi dòng xe sử dụng bình xăng con thì chưa chắc chắn.

Nhiều mẫu xe cũ không tương thích với xăng E10- Ảnh 1.

Xe đời cũ sử dụng xăng E10 có nguy cơ bị trục trặc máy

Với Honda, toàn bộ mẫu xe máy đều sử dụng được nhiên liệu E10, trường hợp nhiên liệu phối trộn có tỉ lệ ethanol cao hơn 10% thì phải thiết kế lại hệ thống phun xăng và một số bộ phận khác. Riêng ô tô sử dụng hệ thống phun xăng điện tử của Honda đều sử dụng được xăng E10. Trong khi đó, Toyota khẳng định các mẫu xe của hãng này sản xuất từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10.

Theo các chuyên gia, xe máy cũ sản xuất từ trước năm 1998 sử dụng xăng E10 có thể làm hỏng carburetor, ống cao su và nhựa. Ô tô đời cũ, khoảng trước năm 2000, cũng không phù hợp khi sử dụng loại xăng E10, nhất là các dòng xe yêu cầu xăng octane cao.

Hiệp hội Ô tô châu Âu khẳng định tất cả ô tô xăng sản xuất từ năm 2000 trở đi đều an toàn khi sử dụng E10, đồng nghĩa hầu hết phương tiện giao thông hiện đại, sản xuất cách đây 10-15 năm đều có thể dùng xăng sinh học với tỉ lệ ethanol không quá 10%.

Sau 1 tháng mở bán, lượng xăng E10 tiêu thụ thế nào?

Theo G.Hưng

Người lao động

