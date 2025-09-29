Nhiều mẫu xe mới đổ bộ thị trường Việt

Tháng Ngâu qua đi cũng là lúc thị trường chuẩn bị bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, các hãng xe không chỉ duy trì ưu đãi mà còn tích cực giới thiệu nhiều mẫu mã mới nhằm tăng sức hút với khách hàng.

Cái tên đáng chú ý nhất chính thức chào sân thị trường Việt trong tháng 9 là Skoda Slavia . Mẫu sedan hạng B này được bán với giá 468-568 triệu đồng kèm thêm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng, đưa giá xe xuống hàng thấp nhất phân khúc.

Skoda Slavia được coi là “làn gió mới”﻿ mang thương hiệu châu Âu đến nhóm sedan hạng B phổ thông.

Sự xuất hiện của Skoda Slavia với tư cách là một mẫu xe châu Âu được kỳ vọng sẽ khuấy động phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, trước đó vốn chỉ có những mẫu xe Nhật và Hàn. Trong đó, các mẫu xe thường xuyên dẫn đầu phân khúc gọi tên Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.

Có nhiều xe mới trong tháng 9 nhất là thương hiệu Hàn Quốc Kia. Sau thời gian dài chờ đợi, hãng này vừa tung ra mẫu Kia Sorento bản nâng cấp 2025.

Kia Sorento 2025 có giá khởi điểm 1,249 tỷ đồng, tăng 310 triệu đồng so với bản cũ.

So với bản cũ, Sorento 2025 được tinh chỉnh thiết kế, bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn, đồng thời cải thiện khả năng vận hành nhằm tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner.

Trong khi Sorento đã rục rịch về việc ra mắt từ lâu thì Kia Morning bản mới được trình làng cùng đợt lại ít nhiều gây bất ngờ bởi những thông tin về mẫu hatchback cỡ A hầu như không xuất hiện.

Do là bản facelift nên Morning 2025 cũng chỉ được nâng cấp nhẹ về ngoại thất và trang bị. Dẫu vậy, phiên bản mới được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy doanh số cho mẫu hatchback cỡ A này. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, Thaco Auto mới bán được tổng cộng 186 chiếc Kia Morning ra thị trường, giảm đến 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh hai cái tên trên, Kia còn gây bất ngờ khi đưa về mẫu Kia Carnival trần cao, được gọi là Carnival Hi Limousine mới ra mắt ở thị trường Hàn Quốc.

Kia Carnival Hi Limousine có trần xe nâng cao để tăng không gian cabin, nội thất bên trong cũng cao cấp hơn bản tiêu chuẩn.

Tại Việt Nam, xe được đeo biển tên Thacoroyal, tuy nhiên mới chỉ được hãng trưng bày và chưa có thông số kỹ thuật hay giá bán cụ thể. Nếu được mở bán trong tương lai, phiên bản này là cái tên giúp dòng Kia Carnival tiến gần hơn tới phân khúc MPV cao cấp.

Ở nhóm xe Nhật, Mitsubishi mới trình làng phiên bản facelift của dòng MPV chủ lực Xpander. Xe được tân trang ngoại thất, nội thất và nâng cấp một số tính năng an toàn.

Động thái làm mới dòng xe Xpander của Mitsubishi được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh các dòng xe điện phổ thông đang ngày càng được ưa chuộng. Đặc biệt, ở phân khúc MPV, mẫu VinFast Limo Green mới ra mắt từ tháng 8 được coi là đối thủ nặng ký của Xpander trong mảng xe chạy dịch vụ, tạo áp lực cạnh tranh không nhỏ.

Mitsubishi Xpander đang là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Ngoài Mitsubishi, hai hãng Nhật khác là Toyota và Suzuki cũng tung ra một số phiên bản mới của dòng xe đang bán. Tuy nhiên, đây chỉ là những biến thể mang ý nghĩa kỷ niệm 30 năm hai hãng này có mặt tại Việt Nam.

Nhìn chung, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 đã trở nên sôi động hơn với màn chào sân của nhiều tân binh, đa dạng cả về thương hiệu, kiểu dáng và phân khúc.

Trong giai đoạn quý IV sắp tới, số lượng tân binh sẽ còn tăng thêm. Một số cái tên nổi bật đang rục rịch ra mắt có thể kể đến như Suzuki Fronx, Mitsubishi Destinator, VinFast Minio Green, Subaru Forester 2025 hay ở nhóm xe sang là Mercedes-Benz E-class thế hệ mới, cùng một số xe thương hiệu Trung Quốc khác.

Làn sóng xe mới này kết hợp với nhiều chương trình giảm giá là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam trong những tháng cuối năm. Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 8/2025 đã đạt 220.733 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024.