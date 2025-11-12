Nhiều người tưởng YouTube “sập”, hoá ra nền tảng đang càn quét trình chặn quảng cáo

Tuy nhiên, sự cố không xuất phát từ lỗi hệ thống, mà đến từ chiến dịch chống trình chặn quảng cáo mới của YouTube.

Theo dữ liệu từ Down Detector, lượng báo cáo lỗi tăng mạnh từ cuối tuần, khiến nhiều người tin rằng nền tảng đã ngừng hoạt động. Nhưng thực tế, theo trang Windows Central, YouTube vẫn vận hành bình thường, chỉ là người dùng có cài ad-blocker mới gặp tình trạng "trắng xoá màn hình".

Trên diễn đàn Reddit, hàng loạt bài đăng chia sẻ ảnh chụp giao diện lỗi, kèm bình luận rằng chỉ cần tắt trình chặn quảng cáo là YouTube hoạt động lại bình thường. Điều này cho thấy chính các tiện ích ad-blocker đang bị nền tảng nhận diện và vô hiệu hóa quyền truy cập.

Chiến dịch "càn quét" này là bước leo thang tiếp theo trong cuộc chiến kéo dài giữa YouTube và người dùng ad-blocker. Từ giữa năm 2025, Google đã bắt đầu đóng các "lỗ hổng" giúp xem video mà không hiển thị quảng cáo, đồng thời cố tình làm chậm tốc độ tải video để gây khó chịu cho người dùng vẫn bật ad-blocker. Ở chiều ngược lại, các nhà phát triển tiện ích liên tục tung bản vá để vượt qua các biện pháp của YouTube, biến cuộc đua này thành màn rượt đuổi "mèo vờn chuột" đúng nghĩa.

Lần này, ảnh hưởng dường như lan rộng nhất đến trình duyệt Opera GX với ad-blocker tích hợp sẵn. Một số người dùng cho biết lỗi chỉ xuất hiện trên các trình duyệt Chromium (như Chrome hoặc Brave) khi đã đăng nhập tài khoản Google, trong khi Firefox vẫn hoạt động bình thường nếu không đăng nhập. Đáng chú ý, Microsoft Edge lại "miễn nhiễm" với đợt tấn công này, ngay cả khi sử dụng tiện ích uBlock Origin.

YouTube cho biết người dùng có thể chuyển sang YouTube Premium nếu muốn xem video không quảng cáo, cho phép phát video nền và tải về xem offline, tuy nhiên vẫn bị đánh giá là quá đắt so với nhu cầu của phần lớn người xem phổ thông.

Giới quan sát cho rằng động thái này là nỗ lực mới của Google nhằm bảo vệ nguồn doanh thu quảng cáo - "xương sống" của YouTube.

Dù không phải toàn bộ trình duyệt đều bị ảnh hưởng, nhưng với người dùng Opera GX hoặc Chrome, việc YouTube "trắng màn hình" sáng nay có thể khiến nhiều người tin rằng nền tảng video lớn nhất thế giới thực sự đã "sập", trong khi thực tế, đó chỉ là một "đòn trừng phạt" nhắm vào các tiện ích chặn quảng cáo.