Công an TP. Hà Nội ngày 27/9 cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, các đơn vị đã giải cứu nhiều sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an “bắt cóc online”. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng tình trạng này vẫn gia tăng.

Công an TP. Hà Nội thành công giải cứu thêm một nạn nhân khỏi chiêu “bắt cóc online”

Lực lượng chức năng cho biết, mới đây có thêm một nạn nhân đã được Công an phường Kim Liên giải cứu thành công khỏi bẫy “bắt cóc online”. Theo đó, vào ngày 25/9, Công an phường Kim Liên tiếp nhận thông tin một nam sinh viên (sinh năm 2007) đang bị khống chế tại nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Nhận được thông tin, Công an phường đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh và nhanh chóng tìm thấy nạn nhân. Tại thời điểm đó, nạn nhân ở một mình nhưng đang bị các đối tượng khống chế tinh thần qua chat Zoom.

Sau đó, cán bộ Công an phường Kim Liên đã kịp thời trấn an, động viên, giải thích cho nam sinh viên hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo và bàn giao an toàn về cho gia đình.

Công an phường Kim Liên bàn giao nam sinh viên cho gia đình (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Làm việc với cơ quan Công an, M. cho biết, tối 24/9, bản thân nhận được cuộc điện thoại tự xưng là shipper. Đầu dây bên kia nói có gói hàng chuyển đến và kết nối với Zalo một người khác để nhận hàng.

Sau khi kết nối với số Zalo này, M. thấy một người mặc trang phục Công an thông báo mình là nghi can trong vụ án rửa tiền. Đối tượng yêu cầu M. chuyển hết số tiền đang có trong tài khoản để chứng minh trong sạch và đe dọa không được nói với ai trước khi vụ án kết thúc.

Đồng thời, chúng cũng yêu cầu M. phải kết nối đến các đối tượng thông qua Zoom chat trong suốt quá trình điều tra, không được ngắt kết nối. Vào sáng ngày 25/9, sau khi học xong tiết đầu trên lớp, đối tượng yêu cầu M. đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Kim Liên tự giam mình và yêu cầu chuyển tiền.

Lúc này, M. nghi ngờ mình bị lừa đảo nên nhắn tin thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan Công an.

Trước thủ đoạn trên, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Cơ quan Công an cũng cho biết, nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đã có nhiều trường hợp “bắt cóc online” trước đó trên địa bàn TP. Hà Nội

Không chỉ trường hợp của M., ngày 26/9, Công an TP. Hà Nội thông tin, tối 24/9, Công an phường Láng nhận được tin báo của gia đình L. (sinh năm 2007, trú tại Phú Thọ, là sinh viên Đại học) về việc con mình có dấu hiệu bị bắt cóc. Công an phường đã cùng gia đình tìm thấy L. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh và động viên ổn định tinh thần.

Qua làm việc, L. cho biết chiều cùng ngày nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo mình có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Sau đó, đối tượng hướng dẫn L. thuê nhà nghỉ và tìm cách xin tiền từ gia đình. Do lo sợ, L. đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường Láng và gọi cho gia đình.

Công an phường Láng làm việc với L. (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Hay vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 24/9, Công an phường Hà Đông nhận được tin báo của chị L. (trú tại Hà Nội) về việc con trai chị là T.A (sinh năm 2007, sinh viên đại học) gọi điện thông báo chuyển 700 triệu đồng để đi du học. Chị L đã liên hệ nhà trường thì được thông báo trường không có chủ trương đó. Nghi ngờ con trai bị lừa đảo, chị L đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”, Công an phường Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chỉ sau 30 phút, Công an phường đã xác định cháu T.A đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hà Đông. Lúc này cháu tự khóa trái cửa và rơi vào trạng thái hoảng loạn do bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý qua mạng suốt một ngày đêm.

Qua làm việc, T.A cho biết có nhận được cuộc gọi từ một “shipper”. Đối tượng video call cho nam sinh viên thấy kiện hàng vi phạm pháp luật. Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục Công an nói T.A liên quan đến đường dây rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh không liên quan vụ án. Khi T.A. nói không có tiền, đối tượng hướng dẫn gọi cho bố mẹ, bịa chuyện nhà trường có chương trình du học và cần chứng minh năng lực tài chính.