Nhiều tài xế vi phạm giao thông nhận thông báo qua VNeTraffic

Ứng dụng VNeTraffic.

Ngày 23/11, Cục CSGT cho biết, từ ngày 18 đến ngày 22/11, đơn vị đã phân loại, xác minh 3.210 tin phản ánh (qua fanpage Facebook Cục CSGT 3.083 tin, qua điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT 127 tin).

Qua đó, đủ căn cứ vi phạm 920 tin (chiếm 29,8%), đã chuyển tất cả cho địa phương để xử lý theo quy định.

Đồng thời Trung tâm chỉ huy Cục CSGT xác định trường hợp rõ vi phạm biển số, hành vi, thời gian, địa điểm và gửi 15 trường hợp có tài khoản VNeTraffic (396 trường hợp chưa có tài khoản VNeTraffic, 78 trường hợp đang tiếp tục được rà soát kiểm tra).

Ngoài ra, 431 trường hợp khác cần phải xác minh thêm các nội dụng về biển báo, tuyến đường, vị trí vi phạm cụ thể… và đã gửi công an địa phương tiếp tục xác minh làm rõ.

Bên cạnh đó, 2.163 tin không đủ căn cứ, lực lượng CSGT đã trả lời và đề nghị người dân cung cấp thêm thông tin.

Từ ngày 24 đến 30/11, Cục CSGT tiếp tục phân loại xác minh xử lý hơn 5.000 tin phản ánh vi phạm TTATGT.

Lực lượng CSGT mong muốn tiếp tục nhận được những hình ảnh, clip của người dân phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó tạo thói quen ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của mọi người.