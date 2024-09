Nhìn cổ đoán tuổi thọ: Người sống lâu thường có một điểm đặc biệt này

Cổ của chúng ta là một bộ phận "rất thú vị". Cổ là cơ quan nối đầu với cơ thể, chứa các cơ quan quan trọng trong đó gồm thực quản, khí quản, tuyến giáp và các tuyến nội tiết khác. Cổ cũng đảm nhận các chức năng sinh lý thiết yếu chẳng hạn như lưu thông máu và dẫn truyền thần kinh từ não tới các phần còn lại của cơ thể.

Cổ và tuổi thọ có mối liên hệ như thế nào?

Sự rõ ràng của các động mạch cảnh, độ căng của da ở cổ có thể gián tiếp phản ánh sức khỏe của một người.

Theo Sohu, những người sống lâu thường có một đặc điểm chung ở cổ, đó là da cổ thường mịn màng và đàn hồi hơn; cổ có độ dày vừa phải, không quá béo hay quá gầy.

Ảnh minh họa: The Surgical Clinic

Dấu hiệu này cho thấy các sợi collagen và đàn hồi của da được duy trì tốt, điều này phù hợp với việc họ đang có cuộc sống tốt, môi trường sống lành mạnh, mỡ trên cơ thể (chủ yếu là mỡ trung tâm) phân bố tương tối đồng đều.

Ngược lại, người có cổ nhiều mỡ thừa, da cổ chảy xệ có thể liên quan tới lối sống và ăn uống kém lành mạnh chẳng hạn như hút thuốc, môi trường ô nhiễm, dễ có nguy cơ mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa hoặc tuần hoàn máu kém, lão hóa nhanh và ảnh hưởng tới tuổi thọ.

Ngoài ra, việc không có các vấn đề rõ ràng về cột sống cổ cũng là một dấu hiệu quan trọng, vì sức khỏe của cột sống cổ có liên quan trực tiếp đến việc cung cấp máu cho não. Lưu thông máu não khỏe mạnh, trơn tru liên quan tới nguy cơ bệnh tật về não và tim mạch hay các vấn đề ở cơ quan khác thấp hơn, từ đó tỷ lệ tử vong vì bệnh tật giảm, tuổi thọ cũng sẽ cao hơn.

Ảnh minh họa: Verywell Health

Làm cách nào để giữ cho cổ khỏe mạnh?

Để giữ cho cổ khỏe mạnh, trước tiên bạn cần chú ý duy trì tư thế đứng và ngồi đúng, tránh cúi đầu trong thời gian dài.

Tiếp đó, hãy cố gắng rèn luyện thói quen tập các bài tập cho cổ như xoay cổ, duỗi cơ cổ để giúp tăng cường sức mạnh cơ cổ, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới cột sống cổ, đặc biệt là bệnh do tư thế sai.

Chế độ ăn uống cũng góp phần không nhỏ vào tuổi thọ của một người. Theo Sohu, những thực phẩm giàu omega-3 như cá béo và rau giàu vitamin C cùng chất xơ là những chất dinh dưỡng thiết yếu của quá trình tổng hợp collagen và chống lại quá trình oxy hóa tế bào một cách hiệu quả. Từ đó giảm thiểu những tổn thương do các gốc tự do gây ra, đặc biệt là ở làn da vùng cổ - chúng sẽ được cải thiện độ đàn hồi và trông trẻ trung hơn.

Cuối cùng, có thể nói, bí quyết kéo dài tuổi thọ thực sự "ẩn giấu" trong những chi tiết nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Bằng cách duy trì những thói quen sinh hoạt tốt, chẳng hạn như chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục vừa phải và duy trì tinh thần tốt, mỗi chúng ta đều có khả năng kéo dài tuổi thọ.

Nguồn: Sohu