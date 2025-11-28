Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị sẽ phải rời khỏi nội đô. Trong số này có nhiều doanh nghiệp lớn nằm trên “đất vàng”, cùng những công trình mang dấu ấn lịch sử như Nhà máy xe lửa Gia Lâm hay Nhà máy Bia Hà Nội...

Cận cảnh những công ty sẽ di dời khỏi nội thành Hà Nội, dự kiến quỹ đất không xây chung cư
Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 1.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành Danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (đợt 1).

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 2.

Theo đó, trong đợt 1 sẽ có 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời. Trong đó, 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị. Trong số đó, một số cơ sở sản xuất quen thuộc với người dân Hà Nội sẽ phải di dời như Nhà máy Bia Hà Nội – Tổng công ty CP Bia – rượu- nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Nhà máy xe lửa Gia Lâm; Công ty bia Việt Hà...

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 3.

Khu đất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, có diện tích khoảng hơn 65.300 m2, thuộc diện phải di dời trong đợt 1.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 4.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 5.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 6.

Hiện tại, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã di dời nhà máy khỏi khu đất đắc địa ở mặt đường Nguyễn Trãi, bàn giao mặt bằng cho dự án mới và hoàn thành công tác chuyển sản xuất tới Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 7.

Trong số 42 cơ sở mới sản xuất công nghiệp đề xuất mới, có một số đơn vị đáng chú ý như: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt Kim Đông Xuân; Công ty bia Việt Hà; Công ty sứ Viglacera Thanh Trì; Công ty cổ phần X20; Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông… Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cũng thuộc diện phải di dời trụ sở. Lô đất của nhà máy Rạng Đông tại số 87-89 Hạ Đình, rộng 5,7 ha.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 8.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 9.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 10.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, 1 trong 13 nhà máy được Chính phủ lựa chọn xây dựng sau khi hòa bình lập lại. Những năm 60-80 của thế kỷ trước, người tiêu dùng - đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc - không xa lạ gì với phích nước, bóng đèn tròn, bóng đèn huỳnh quang, đèn pha ôtô (phục vụ kháng chiến) mang thương hiệu Rạng Đông. Đây cũng chính là thời kỳ hoàng kim của thương hiệu này khi không có đối thủ cạnh tranh.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 11.

Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng Công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (HABECO) tại 183 Hoàng Hoa Thám, có diện tích hơn 52.000m2, là một trong những doanh nghiệp sắp di dời trụ sở ra khỏi nội đô.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 12.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 13.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 14.

Địa điểm này hiện vẫn đang hoạt động sản xuất và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Tiền thân của Habeco là nhà máy Bia Hommel được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Đến năm 1958, Habeco cho ra đời chai bia đầu tiên của người Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ. Từ đó, những dòng sản phẩm mang thương hiệu Habeco trở thành một phần của văn hóa ẩm thực người Hà Nội, được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 15.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Cty Vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội, địa chỉ tại số 551 Nguyễn Văn Cừ, có diện tích hơn 200 nghìn m2, bao gồm trụ sở Cty, nhà xưởng sửa chữa toa xe.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 16.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 17.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 18.

Phần đất này được quy hoạch là đất công cộng thành phố. Nhà máy xe lửa Gia Lâm (hiện nay là Công ty Xe lửa Gia Lâm) được thành lập năm 1905 dưới chế độ cai trị của thực dân Pháp. Nơi đây từng sản sinh ra những sản phẩm được coi là niềm tự hào của biết bao thế hệ đường sắt như: Đầu máy hơi nước “Tự lực”; đầu máy diesel "Đổi mới".

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 19.

Tổng kho xăng dầu Đức Giang tại phố Đức Giang với diện tích hơn 159.000 m2, đang là bể chứa xăng dầu.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 20.

Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân (Nhà máy Dệt kim Đông xuân trước đây) được thành lập từ năm 1959. Từ cuối năm 1964 đến năm 1979, nhà máy chủ yếu sản xuất các mặt hàng phục vụ lực lượng vũ trang như áo mặc lót Đông Xuân, áo chống rét cào bông Đông Xuân, dây đai quân dụng, dây đeo bi đông nước, dây băng đạn, dây túi lựu đạn, túi cơm, thắt lưng đai, găng tay, tất chống muỗi, vắt, màn cá nhân, chăn... Ảnh: Doximex.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 21.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 22.

Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội, Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới tọa lạc tại khu đất vàng của Thủ đô cũng nằm trong diện di dời đợt 1 này.

Nhìn gần trụ sở những doanh nghiệp đình đám một thời sắp rời khỏi nội thành Hà Nội- Ảnh 23.

Theo Nghị quyết, quỹ đất sau khi di dời UBND thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng cụ thể. Trong đó, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, không xây dựng nhà ở. Tại khu vực khác ở đô thị trung tâm, sẽ ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, văn hóa, công viên cây xanh, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

