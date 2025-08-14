Nhìn thứ này đi: "Sức mạnh 1 tỷ dân" của Trung Quốc là không thể xem thường - Trước là số 0, giờ gấp 3 lần

Con số gấp 3 lần Mỹ

Tại triển lãm ô tô lớn nhất thế giới, các thương hiệu nội địa Trung Quốc – vốn từng bị xem nhẹ, bị coi là bản sao của các đối thủ phương Tây – nay đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Có thể kể đến mẫu xe điện cao cấp Denza của BYD, sedan hạng sang của Huawei, hay đội xe robotaxi thế hệ mới của Pony.ai. Những sản phẩm này được quảng bá không khác gì những chiếc điện thoại thông minh thay vì chỉ là một chiếc ô tô đơn thuần, khi được tích hợp hàng loạt công nghệ sạc siêu nhanh, hệ thống nhận diện khuôn mặt và các tính năng tự lái.

Cùng với những tên tuổi nói trên và nhiều nhà sản xuất khác, ngành công nghiệp xe tự hành của Trung Quốc đang tiến gần đến cái mà một số người gọi là “khoảnh khắc ChatGPT” – một bước ngoặt mà ở đó công nghệ đột phá bắt đầu đi vào đời sống.

Trung Quốc hiện đã là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu toàn cầu về xe điện và xe tự hành. Số lượng xe tự lái được thử nghiệm tại đây nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Trung Quốc, đến năm 2030, 1/5 số ô tô mới bán ra ở Trung Quốc sẽ hoàn toàn không người lái, và 70% sẽ được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Các công ty công nghệ và ô tô lớn, từ Baidu đến XPeng, đang chạy đua để đưa ô tô tự lái ra thị trường. Những công ty này sử dụng các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) được hỗ trợ bởi AI, có khả năng đối chiếu dữ liệu từ camera, radar và các cảm biến khác. Dù chưa đạt đến mức độ tự hành hoàn toàn, các hệ thống này, vốn là một phần của ô tô thương mại và robotaxi, đang là một bước tiến quan trọng hướng tới xe tự lái hoàn toàn.

Hiện tại, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về ADAS và đi tiên phong trong việc triển khai robotaxi – các đội xe tự hành hoạt động mà không cần người lái. Hơn một nửa số ô tô bán ra tại nước này được trang bị hệ thống Cấp độ 2, có khả năng xử lý việc đánh lái và phanh trong một số điều kiện nhất định.

Tại Trung Quốc, có 5 công ty đang vận hành 2.300 robotaxi trên 30 thành phố; trong khi đó tại Mỹ, Waymo, công ty duy nhất có thu phí, chỉ vận hành hơn 700 xe tương tự tại 5 thành phố. Con số của quốc gia tỷ dân nhiều gấp 3 lần.

Lý do gì Trung Quốc thăng hoa đến vậy?

Có nhiều yếu tố thúc đẩy sự thành công của ngành công nghiệp xe tự hành (AV) của Trung Quốc – quan trọng nhất là sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ và các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Chính quyền các địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến cạnh tranh nhau để thiết lập các khu thí điểm, cung cấp trợ cấp R&D, cấp phép nhanh chóng và xây dựng các tuyến đường đô thị để xe không người lái có thể di chuyển dễ dàng hơn.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Mỹ, nơi môi trường pháp lý bị phân mảnh theo từng tiểu bang và sự đổi mới chủ yếu do khu vực tư nhân dẫn dắt, làm chậm quá trình triển khai và thử nghiệm.

Theo Bill Russo, Giám đốc điều hành của Automobility, một công ty chiến lược có trụ sở tại Thượng Hải, việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng mang lại cho nước này một lợi thế đáng kể trong việc triển khai xe tự hành.

Không giống như ô tô truyền thống, xe tự hành được đặt trong một môi trường kết nối kỹ thuật số, đòi hỏi mọi thứ từ viễn thông tốc độ cao đến tín hiệu giao thông thông minh và các cơ sở sạc.

“Ở Trung Quốc, tôi có thể lái xe lên những ngọn núi xa xôi ở độ cao 4.500 m mà vẫn có sóng,” Russo chia sẻ. “Trong khi đó, ở Reno, Nevada, nơi tôi đang ở, vẫn có nhiều nơi tôi lái xe qua và mất kết nối hoàn toàn.”

Ngoại trừ Google, không có gã khổng lồ công nghệ nào của Mỹ mạo hiểm tham gia vào lĩnh vực ô tô, trong khi nhiều công ty công nghệ Trung Quốc – từ Baidu đến Alibaba và Huawei – đã biến lĩnh vực di chuyển thành một trụ cột kinh doanh chính.

Huawei cung cấp phần mềm tự lái và buồng lái thông minh; Alibaba hợp tác với XPeng để xây dựng một trung tâm dữ liệu lưu trữ dữ liệu lái xe; nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi đã ra mắt chiếc ô tô đầu tiên của mình, SU7, vào năm ngoái.

Xe tự hành phát triển mạnh mẽ nhờ dữ liệu và dân số khổng lồ hơn 1 tỷ dân của Trung Quốc cho phép các công ty truy cập vào một kho thông tin khổng lồ bao gồm các mô hình giao thông và hành vi của người đi bộ.

Lượng dữ liệu đó tạo ra hiệu ứng bánh đà mạnh mẽ: Càng nhiều xe trên đường, càng có nhiều dữ liệu, từ đó giúp đào tạo mô hình tốt hơn, cải thiện hiệu suất, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và cuối cùng là được đón nhận rộng rãi hơn.

Sự chấp nhận của công chúng đối với xe tự hành ở Trung Quốc cũng cao hơn đáng kể, cho phép công nghệ này được áp dụng nhanh hơn.

Trong một cuộc khảo sát năm 2023, khoảng 85% người tiêu dùng Trung Quốc cho biết họ cảm thấy thoải mái với việc lái xe tự hành không cần sự giám sát của con người, so với chỉ 39% người tiêu dùng Mỹ.

Các công ty xe tự hành Trung Quốc đã bắt đầu đưa sản phẩm của họ ra nước ngoài, tới Đông Nam Á, Châu Âu và Trung Đông. Năm ngoái, WeRide đã hợp tác với Uber để quảng bá phương tiện của mình tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – đây là dịch vụ robotaxi không người lái đầu tiên tại Trung Đông.

Vào tháng 7 năm nay, WeRide đã ra mắt một đội xe buýt robot tại Singapore. Apollo Go của Baidu cũng đã triển khai robotaxi của mình tại Dubai và Abu Dhabi, và đang có kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác.

“Nhiều khu vực sẽ muốn hợp tác với Trung Quốc để nâng cấp cơ sở hạ tầng của họ và đi tắt đón đầu so với thế giới phương Tây, nơi những người có hiểu biết về di chuyển vẫn còn mắc kẹt ở thế kỷ 20”, Russo mô tả.