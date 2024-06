Nhìn từ trên cao vị trí nút giao hơn 1.800 tỷ đồng nối Bình Dương, TPHCM và Đồng Nai

Cơ quan chức năng đã rà soát, bố trí tái định cư cho người dân tại 6 điểm. Trong đó, khu tái định cư đất công phường Đông Hòa (TP.Dĩ An) khoảng 198 nền đất; khu tái định cư Đồng Chàm thuộc phường Đông Hòa dự kiến 15 nền; khu tái định cư Trung tâm hành chính phường Bình Thắng (TP.Dĩ An) dự kiến 6 nền đất; khu tái định cư Mì Hòa Hợp thuộc phường Dĩ An dự kiến 13 nền; khu tái định cư Tân Đông Hiệp và giải tỏa đền bù xây dựng trường THCS Đông Chiêu dự kiến 4 nền; khu dân cư và dịch vụ Tân Bình dự kiến 30 nền.