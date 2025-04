Quý 1/2025, GELEX Electric lãi gấp 4 lần cùng kỳ

Động lực tăng trưởng chính của GELEX Electric trong quý này đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi với sản phẩm chủ lực là dây cáp điện CADIVI. Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất thiết bị đo lường, máy biến áp, dây đồng… vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Thời gian vừa qua, GELEX Electric và các đơn vị thành viên cũng đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tối ưu hoạt động kinh doanh, đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, nâng cao chất lượng sản phẩm ở phân khúc chất lượng cao, tinh gọn bộ máy… Các giải pháp đồng bộ này đã giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng đáng kể.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric kỳ này đạt 5.281 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận gộp từ bán hàng, cung cấp dịch vụ đạt 832 tỷ đồng, tăng 450 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024, tương ứng tăng 117%. Biên lợi nhuận gộp kỳ này đạt 15,8%, tăng mạnh so với cùng kỳ (quý 1/2024 là 10,3%) chủ yếu tăng trưởng tích cực từ doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa.

Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp quý này đạt 608 tỷ đồng, tăng trưởng 311%, gấp 4 lần so với cùng kỳ 2024. Đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy, với kết quả kinh doanh tích cực, sau quý đầu tiên của năm, GELEX Electric đã thực hiện được 23,7% mục tiêu doanh thu và 36% kế hoạch về lợi nhuận của năm 2025.

Về các chỉ số tài chính, các hệ số nợ, hệ số nợ trên vốn chủ duy trì ở mức an toàn, tương đương so với kỳ trước. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân (ROA) kỳ này đạt 3,68%, tăng 2,82% so với kỳ trước; Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,77%, tăng 4,81% so với kỳ trước.

Tại thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của GELEX Electric đạt 13.597 tỷ đồng.

Nhìn từ kết quả kinh doanh quý 1/2025 và cả năm 2024, có thể thấy GELEX Electric duy trì được tốc độ tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Về những quý tiếp theo, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ sẽ có những tác động trong dài hạn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp bảo đảm lợi ích quốc gia, dẫn dắt niềm tin thị trường và duy trì ổn định vĩ mô.

Số liệu năm 2024 cho thấy, tỉ trọng doanh thu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trên tổng doanh thu thuần của GELEX Electric chỉ hơn 1,5%. Trong tổng doanh thu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, doanh thu xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm chưa tới 0,5%.

Tuy nhiên, GELEX Electric đã xây dựng các kịch bản ứng phó chủ động, linh hoạt để thích ứng trong bối cảnh mới.

Doanh nghiệp xác định, nền tảng là 2 lợi thế chính: năng lực sản xuất và uy tín thương hiệu. Đại diện công ty cho biết, thời gian tới GELEX Electric tập trung vào thị trường nội địa, tăng cường các sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị cao hơn để giữ vững chỗ đứng ở thị trường trong nước, nâng cao giá trị công ty, góp phần vào việc nâng hàm lượng sản xuất nội địa theo chủ trương của Chính phủ.

Doanh nghiệp cho biết, cùng với việc phát huy nội lực, sẽ nắm bắt cơ hội, sáng tạo và bản lĩnh để cùng đất nước vượt qua giai đoạn thử thách.

Ngày 16/4, GELEX Electric thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/04/2025.

Trước đó, ngày 10/4, GELEX Electric đã công bố thông báo về việc chi trả phần còn lại cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng là ngày 24/04. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức là 14/05/2025.

Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Như vậy, tính cả cổ tức bằng tiền mặt 30% và cổ phiếu thưởng 20%, cổ đông của GEE được nhận lên đến 50%.