Nhịp điều chỉnh mở ra cơ hội, VN-Index hoàn toàn có thể vượt mốc 2.000 điểm

Trong báo cáo chiến lược mới nhất, Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá thị trường chung vận động trong trạng thái tích lũy biên độ rộng. Giai đoạn hiện tại thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, trước khi có thể thực sự tạo ra xu hướng tăng giá rõ ràng tới mục tiêu gần nhất 1.950-2.018 điểm.

﻿Xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì

Nhận định về xu hướng trung và dài hạn, nhóm phân tích ABS cho rằng VN-Index đã tạo đáy thành công ở khu vực 1.586-1.606 điểm với khung giao dịch trung hạn trên biểu đồ tuần. Trên khung biểu đồ dài hạn, xu hướng duy trì tăng.

Ngoài ra, cấu trúc giá trên khung trung hạn chưa có dấu hiệu bị phá vỡ. ABS duy trì đánh giá thị trường giữ vững xu hướng tăng trung - dài hạn với các mục tiêu gần nhất 1.950-2.018 điểm và thị trường hoàn toàn có thể đi lên xa hơn tới 2.145 điểm.

Về cơ bản, thị trường đã có bước sóng tăng rõ trong giai đoạn từ tháng 3 đến giữa tháng 5/2026 với biên độ tăng 360 điểm. Nhịp điều chỉnh hiện tại được đánh giá diễn ra trên khung ngắn hạn, là cần thiết và tích cực giúp thay đổi tính chất của dòng tiền đang luân chuyển, lan tỏa đồng đều sang các ngành, nhóm cổ phiếu, phản ánh đúng tính chất của nền kinh tế ở giai đoạn nửa cuối 2026 chứ không chỉ tập trung tại một số cổ phiếu nhất định như trong bước sóng tăng trong nghi ngờ vừa qua.

Tuy nhiên, sau khi VN-Index xác nhận chưa vượt đỉnh, trạng thái của thị trường quay trở lại diễn biến vận động giá ở xu thế thứ cấp trong vùng 1.920-1.600 điểm. Động lượng của xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì nếu thị trường giữ vững mốc 1.750 -1.800+/- điểm.

ABS đánh giá các nhóm cổ phiếu quan trọng đã xây dựng nền giá hỗ trợ vững chắc, tạo ra cấu trúc tăng giá với động lượng tăng giá khá tốt như Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Vận tải, Bảo hiểm, Bất động sản KCN …. Bên cạnh đó, dòng tiền đang lan tỏa dần tới các nhóm cổ phiếu Midcap trên thị trường. Hỗ trợ của xu hướng tăng trung hạn được thiết lập ở mốc 1.606-1.586 điểm.

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn mở ra cơ hội cho nửa cuối năm

Về xu hướng ngắn hạn, ABS cho rằng trong ngắn hạn đang xuất hiện áp lực điều chỉnh khi vị thế giá nằm dưới các đường trung bình trượt ngắn hạn, MA10 cắt xuống MA20 ngày, MACD đã xác nhận giao cắt xuống, kèm theo tín hiệu phân kỳ.

Do đó, các vị thế ngắn hạn đối diện với sự điều chỉnh của giá khi thị trường phá vỡ cấu trúc tại 1.850 điểm. Đáng chú ý, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng: "Nhịp điều chỉnh này hoàn toàn không mang tính chất rủi ro quá cao mà có thể coi là đem đến cơ hội cho nửa cuối năm 2026. Một yếu tố tích cực khác là thị trường giảm điểm nhưng chưa tạo ra áp lực bán tháo, cho thấy tâm lý nhà đầu tư có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên khối lượng giao dịch toàn thị trường duy trì thấp trong quá trình giảm giá cho thấy cầu mua chưa được kích hoạt", đội ngũ phân tích nêu rõ.

Theo ABS, mốc 1.750-1.800 điểm là hỗ trợ khá quan trọng cần được giữ vững cho động lượng thị trường đối với kịch bản VN-Index sẽ tiếp tục đi lên sau khi kết thúc điều chỉnh.

Tựu chung lại, chỉ số VN-Index đang ở trạng thái vận động tích cực trên các xu hướng lớn (M-W), với bước sóng tăng khá rõ từ tháng 3/2026. ABS nhấn mạnh rằng nhịp điều chỉnh hiện tại diễn ra trên khung ngắn hạn, có tính chất thay đổi dòng tiền và tìm ra nhóm ngành hoặc cổ phiếu dẫn dắt cho giai đoạn tăng giá tiếp theo. Do đó, cơ hội mở ra khi đợt điều chỉnh này kết thúc tại vùng Hỗ trợ 1.750 - 1.800 điểm.

Đồng thời, Chứng khoán ABS dự báo khi nhịp điều chỉnh kết thúc, sẽ có nhịp tăng đồng pha xác nhận khi giá bứt phá qua đỉnh 1.920 điểm, tạo xu hướng tăng rõ ràng.