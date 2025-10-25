Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NHNN vừa có văn bản đề nghị phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối

25-10-2025 - 17:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 24/10/2025 đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh Tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối.

Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và xuất hiện sự chênh lệch với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh Tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng của Cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức. Thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, NHNN đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thị trường ngoại hối hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

