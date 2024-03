Nhờ bán 21.870 m2 đất cho AEON, một công ty BĐS Khu công nghiệp tại phía nam có thể lãi đột biến hơn 300 tỷ?

Trong báo cáo mới đây của BSC Research, đơn vị phân tích này cho biết tổng công ty IDICO (mã chứng khoán: IDC) đang phối hơn với AEON Việt Nam làm việc với chính quyền địa phương để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho hợp đồng chuyển nhượng 21.870 m2 dự án khu dân cư phường 6, Tân An cho AEON.

Khu đất này được chia làm 2 lô, Idico sẽ ghi nhận lần lượt các lô đất này vào KQKD của công ty theo thứ tự hoàn thành thủ tục pháp lý. Tính đến cuối quý 4/2023, Aeon đã trả 268 tỷ đồng, ghi nhận tại khoản mục người mua trả tiền trước trong BCTC.

Theo ước tính của BSC Research, tổng giá trị giao dịch của hợp đồng này là 437 tỷ đồng và mang về lợi nhuận trước thuế khoảng 324 tỷ đồng cho Idico.

Về triển vọng của Idico trong năm 2024, ở mảng khu công nghiệp, BSC Research cho biết diện tích cho thuê chưa ghi nhận lớn sẽ thúc đẩy doanh thu mảng khu công nghiệp tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Cụ thể, tính đến cuối năm 2023, theo ước tính của CTCK này, tổng giá trị backlog cho thuê KCN của Idico đạt 170 ha, trong đó khoảng hơn 30 ha đến từ các hợp đồng đã kí trong năm 2022, phần còn lại đến từ các hợp đồng đã kí trong năm 2023.



Theo đó, BSC kỳ vọng diện tích cho thuê khu công nghiệp năm 2024 ghi nhận đạt 124 ha (tăng 70% so với cùng kỳ, tăng 29 ha so với dự báo cũ), nhờ vướng mắc pháp lý được tháo gỡ nhờ thông qua luật đất đai, luật khu kinh tế, khu công nghiệp giúp cho tiến độ ghi nhận

cho thuê khu công nghiệp sẽ được đẩy nhanh hơn. Ngoài ra, diện tích MOUs lớn (138.3 ha) kỳ vọng sẽ chuyển thành hợp đồng chính thức trong năm 2024 do theo chia sẻ từ Idico, quá trình này thường sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng – 1 năm.

Nguồn cung đất khu công nghiệp mới đang được đẩy mạnh triển khai, sẽ đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho Idico. BSC cập nhật tiến độ các khu công nghiệp trong danh mục như sau:

KCN Tân Phước 1 ở Tiền Giang dự kiến sẽ được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024 và bắt đầu cho thuê từ năm 2025. IDICO cho biết, tỉnh Tiền Giang hiện đang hỗ trợ doanh nghiệp triển khai KCN này do nguồn cung KCN tại địa phương hạn chế, diện tích thương phẩm còn lại chỉ khoảng 180 ha đến từ 2 KCN chưa lấp đầy hết.



Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, kỳ vọng hoàn thành trong giai đoạn 2024 - 2025.



Khu công nghiệp Vinh Quang ở Hải Phòng đã hoàn thành quy hoạch 1/2000, kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027. Theo ước tính của Idico, các dự án KCN thường sẽ mất thêm 2 - 3 năm để nhận được phê duyệt chủ trương đầu tư kể từ khi có phê duyệt 1/2000. Trong tháng 10/2023, doanh nghiệp đã góp 550 tỷ đồng để thành lập công ty con Idico Vinh Quang để đẩy nhanh tốc độ đầu tư dự án này.

Còn ở mảng thủy điện, BSC Research cho rằng Idico sẽ hưởng lợi từ nửa cuối năm 2024 nhờ hiệu ứng EL Nino sẽ giảm dần từ tháng 7/2024 và chuyển sang trung tính. Theo đó, công ty cho biết dự phóng sản lượng trong năm 2024 của nhà máy thủy điện Dak Mi và Srok Phu Miêng đạt lần lượt 271 triệu KWh và 269 triệu KWh, đều tăng 6% so với cùng kỳ.

Sản lượng tại các trạm biến áp dự phóng đạt 1,445 triệu KWh (tăng 4% so với cùng kỳ) nhờ nhà máy biến áp tại khu công nghiệp Hựu Thạnh tăng công suất. Thứ hai là hoạt động sản xuất khởi sắc hơn thúc đẩy sản lượng điện tiêu thụ trong các KCN. Qua đó, BSC dự phóng doanh thu mảng điện của Idico tăng 5%, đạt 3,072 tỷ đồng.