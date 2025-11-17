Nhờ thức thời, ngành công nghiệp này "bùng nổ" 51,36 tỷ USD năm 2025: Rác thành kho báu!

Ngành công nghiệp có lịch sử chưa đầy 5 thập kỷ này chính là ngành công nghiệp tái chế giấy.

Bạn có biết, trung bình để sản xuất được 1 tấn giấy cần 5 mét khối gỗ - tương đương đốn hạ khoảng 17 cây xanh, tiêu tốn hàng chục nghìn lít nước và giảm khả năng hấp thụ CO2 của thiên nhiên.

Điều đáng nói, giấy sau khi dùng sẽ bị thải bỏ, gây lãng phí nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng.

Hãy cho giấy thải "tái sinh" sang một cuộc đời mới. Ảnh minh họa do AI tạo.

Các nhà khoa học cho biết, giấy thải chiếm 70% nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất giấy mới. Việc tái chế giấy thải thực sự có thể "cứu" môi trường theo đúng nghĩa đen.

Lịch sử tái chế và thu gom giấy thải trên thế giới không lâu đời. Những hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực thu gom giấy thải và tái chế giấy bắt đầu ở Áo vào đầu những năm 1980.

Qua hàng chục năm, ngành công nghiệp tái chế giấy không chỉ là một ngành kinh tế mà còn là một phần quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn.

Ngành công nghiệp có quy mô thị trường toàn cầu chục tỷ USD

Theo "Báo cáo thị trường tái chế giấy thải toàn cầu năm 2025" do Business Research Company (Ấn Độ) thực hiện tháng 8/2025, quy mô thị trường tái chế giấy thải đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Dự kiến, thị trường này sẽ tăng từ 48,18 tỷ USD vào năm 2024 lên 51,36 tỷ USD vào năm 2025. Bắc Mỹ là khu vực lớn nhất vào năm 2024 và Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực phát triển nhanh nhất.

Trong thời gian tới, quy mô thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường này sẽ đạt 65,62 tỷ USD vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,3%.

Lý giải về động lực tăng trưởng của thị trường này, các nhà phân tích của Business Research Company cho biết, sự tăng trưởng trong giai đoạn dự báo do nhận thức về môi trường của người dùng ngày càng tăng trên toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu diễn biến ngày càng khôn lường. Khi nhu cầu "sống xanh" tăng, tất yếu doanh nghiệp cũng "thức thời" mà đáp ứng mạnh mẽ.

Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng trong đóng gói thương mại điện tử, tiêu dùng sản phẩm xanh, việc áp dụng ngày càng nhiều hệ thống thu gom thông minh và sự tập trung ngày càng tăng vào sản xuất không rác thải cũng như lệnh cấm nhựa dùng một lần tại nhiều quốc gia nhằm hạn chế rác thải nhựa... đã khiến cho quy mô thị trường này tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực biến rác thải thành nguồn tài nguyên lớn, trong đó Công ty Cổ phần Miza đã tiên phong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy, hướng tới mục tiêu biến rác thải thành nguồn nguyên liệu mới.

Đây chính là một phần nỗ lực để xây dựng một nền kinh tế xanh hơn, bền vững hơn cho tương lai.

Tái chế giấy thải là gì?

Tái chế giấy là một thành phần thiết yếu của tính bền vững, giúp giảm thiểu rác thải chôn lấp và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, dù là công nghiệp, thương mại hay văn phòng, đều tạo ra một lượng lớn giấy tái chế, từ hộp carton cũ đến tài liệu văn phòng và giấy hỗn hợp.

Việc thiết lập một chương trình tái chế có cấu trúc không chỉ giúp chuyển hướng chất thải khỏi bãi chôn lấp mà còn giảm ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn.

Tái chế giấy thải là quá trình thu gom, phân loại và xử lý giấy đã qua sử dụng để tạo ra các sản phẩm giấy mới. Việc này giúp giảm thiểu chất thải, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động đến môi trường bằng cách tái sử dụng sợi giấy thay vì sản xuất giấy từ nguyên liệu thô tươi.

Các loại giấy thải chính được tái chế bao gồm bìa cứng sóng, báo, tạp chí, giấy văn phòng trắng và giấy hỗn hợp. Bìa cứng sóng là một vật liệu bền, nhẹ được làm từ một tấm bìa cứng gợn sóng được kẹp giữa hai lớp bìa phẳng, được sử dụng rộng rãi để đóng gói và vận chuyển.

Các sản phẩm giấy thải bao gồm giấy báo, bìa carton, giấy kraft, bìa hộp và giấy lụa. Nguồn giấy thải bao gồm rác thải sau tiêu dùng, rác thải sau công nghiệp, rác thải thương mại, rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng, với các quy trình tái chế bao gồm tái chế cơ học, tái chế hóa học, thu hồi năng lượng, ủ phân và sản xuất ethanol sinh học.

Những vật liệu tái chế này phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác nhau như bột giấy và giấy, bao bì, in ấn, hàng tiêu dùng và xây dựng.