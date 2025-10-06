'Nhờ' Việt Nam và Trung Quốc nhưng theo 2 cách hoàn toàn khác nhau, xuất khẩu một mặt hàng nguyên liệu quan trọng của Mỹ sắp lập kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ dự kiến đạt mức cao kỷ lục thứ hai liên tiếp sau khi nông dân trồng nhiều ngô làm thức ăn chăn nuôi và năng lượng hơn để chuyển hướng khỏi đậu nành.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo trong một báo cáo tháng 9 rằng các lô hàng ngô của Hoa Kỳ xuất khẩu sẽ tăng lên hơn 2,97 tỷ giạ trong niên vụ kết thúc vào tháng 8/2026.

Khối lượng này - tương đương hơn 75,5 triệu tấn - tăng 100 triệu giạ so với báo cáo tháng 8 và sẽ vượt mức kỷ lục 2,83 tỷ giạ ước tính cho niên vụ trước.

Dữ liệu của USDA cho thấy tính đến ngày 18/9, hơn 20 triệu tấn hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết. Mexico, Colombia và các nước Tây Bán cầu khác chiếm khoảng một nửa trong số này. Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường châu Á khác chiếm khoảng 20%.

"Chúng tôi nhận thấy xu hướng chuyển đổi nguyên liệu chính làm thức ăn chăn nuôi từ lúa mì sang ngô ở những nơi như Hàn Quốc và Đông Nam Á do giá trị tốt hơn", Genichiro Higaki của Market Risk Advisory có trụ sở tại Tokyo cho biết. Nhu cầu ngô sử dụng làm nhiên liệu sinh học cũng đang tăng lên.

Sản lượng dự kiến đạt mức cao nhất mọi thời đại với diện tích trồng trọt tăng lên sau khi cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy người trồng đậu nành làm thức ăn chăn nuôi chuyển sang ngô. Tác động của chiến tranh thương mại đối với ngô của Mỹ là hạn chế, với lượng mua của Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong xuất khẩu ngô của Mỹ vào năm 2024.

Ngô của Mỹ cũng có thể được thúc đẩy do khả năng giảm lượng xuất khẩu từ Brazil, nhà sản xuất ngô lớn thứ 3 thế giới.

Sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ này được dự đoán đạt gần mức kỷ lục 131 triệu tấn. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng ngô của Brazil dự kiến sẽ tăng lên khi quy định bắt buộc tăng tỷ lệ pha trộn ethanol trong xăng từ 27% lên 30% có hiệu lực từ tháng 8.

Nhu cầu ngô của Brazil để sử dụng trong sản xuất ethanol và thức ăn chăn nuôi đang tăng lên, với giá ngô trong nước cao hơn giá xuất khẩu, theo Naoyuki Omoto của Green County, một công ty tư vấn ngũ cốc tại Nhật Bản. "Việc cung cấp cho người mua trong nước mang lại biên lợi nhuận tốt hơn, do đó lượng ngô xuất khẩu sẽ ít hơn", ông Omoto nói.

Giá ngô kỳ hạn chuẩn trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) đã giảm từ mức 5 đô la/giạ vào khoảng mùa xuân, giảm xuống dưới 4 đô la vào giữa tháng 9 và hiện đang dao động ở mức thấp 4 đô la.

Giá ngô dự kiến sẽ thay đổi chậm chạp trong xu hướng tăng, theo Hideki Hattori, chuyên gia phân tích ngũ cốc tại nhà máy xay bột mì Nippn của Nhật Bản.

Cam kết của các quốc gia như Nhật Bản và Việt Nam trong các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền ông Trump về việc mua thêm nông sản Mỹ cũng sẽ tạo động lực cho xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu xuất khẩu và nhu cầu có thể đáp ứng được nguồn cung tăng hay không, vì vậy khá nhiều nhà quan sát thị trường vẫn thận trọng về triển vọng, theo Higaki của Market Risk Advisory.