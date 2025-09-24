Nhồi máu cơ tim không nhất thiết gây đau ngực! Đau ở những vùng này cũng có thể do nhồi máu cơ tim gây ra

Nhồi máu cơ tim, còn được gọi là nhồi máu cơ tim cấp tính trong thực hành lâm sàng, là một tình trạng cấp tính có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân do tắc nghẽn cấp tính động mạch vành. Cơ tim bị hoại tử do thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn đến suy giảm chức năng tim. Trong số các bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn đột nhiên bị đau ngực, tức ngực, đánh trống ngực và các triệu chứng này kéo dài, bạn nên cảnh giác với khả năng chúng liên quan đến nhồi máu cơ tim. Trong xã hội ngày nay, với sự phổ biến và tuyên truyền rộng rãi về kiến thức sức khỏe tim mạch, ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến các triệu chứng liên quan đến cơn đau tim.

Tuy nhiên, nhồi máu cơ tim cấp tính không nhất thiết phải có triệu chứng tức ngực và đau khi xảy ra. Trên lâm sàng, một số ít bệnh nhân có các triệu chứng không điển hình khi bệnh xảy ra và dễ bị bỏ qua. Ví dụ, khi các triệu chứng đau xuất hiện ở các bộ phận sau, nó cũng có thể liên quan đến nhồi máu cơ tim.

1. Đau ở vùng trước tim và sau xương ức

Nếu trong đời bạn đột nhiên xuất hiện cơn đau chèn ép đột ngột ở vùng trước tim và xương ức sau, cơn đau kéo dài hơn 20 phút mà không thuyên giảm, kèm theo đổ mồ hôi, nôn mửa, sắc mặt tái nhợt và cảm giác tử vong sắp xảy ra, bạn phải nhanh chóng nghĩ đến nguyên nhân là nhồi máu cơ tim, gọi ngay đến số điện thoại cấp cứu để được giúp đỡ nhằm nắm bắt thời điểm vàng để sơ cứu.

2. Đau ở ngực, vai trái và nách trái

Khi mắc bệnh tim, bệnh nhân cũng có thể bị đau ở cánh tay trái và vai trái. Cơn đau này đôi khi lan sang cánh tay phải. Cơn đau chủ yếu âm ỉ chứ không dữ dội. Phạm vi đau chỉ giới hạn ở mặt trong cẳng tay, nhưng đôi khi cũng có thể gây đau ở ngón út và ngón đeo nhẫn. Nếu cơn đau đi kèm với các triệu chứng nổi bật như khó thở và tức ngực, bạn cần cảnh giác với nguy cơ nhồi máu cơ tim.

3. Đau sau xương ức và ở cổ

Đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch vành, nếu đột nhiên cảm thấy đau và khó chịu sau xương ức và cổ, cơn đau dữ dội và nghẹt thở, có cảm giác cấp bách ở ngực và cảm giác khó chịu liên quan lan ra nhiều bộ phận của cơ thể như vai và cánh tay thì nguy cơ nhồi máu cơ tim cũng rất cao.

4. Đau và đổ mồ hôi nhiều

Theo các nghiên cứu lâm sàng có liên quan, khi nam giới bị nhồi máu cơ tim cấp, các triệu chứng thường rõ ràng hơn, chủ yếu biểu hiện bằng đau ngực dai dẳng và đổ mồ hôi nhiều. Trong khi bệnh nhân nữ thường bị đau lưng, đau lan tỏa, buồn nôn và nôn, đau ngực và đổ mồ hôi nhiều tương đối ít gặp hơn.

5. Đau và khó chịu ở vùng bụng trên

Nếu bạn bị khó thở, mạch nhanh, chậm hoặc không đều bất thường mà không rõ nguyên nhân, kèm theo chân tay lạnh, đau bụng..., bạn nên cảnh giác với các triệu chứng liên quan chặt chẽ đến nhồi máu cơ tim cấp. Các triệu chứng đau bụng liên quan đến bệnh tim thường kèm theo cảm giác tức ngực, nóng rát... Một số bệnh nhân cũng cảm thấy đau lan ra vai trái, lưng và mặt trong cánh tay trên.

6. Đau nửa đầu

Trong thực hành lâm sàng, có một câu nói rằng chứng đau nửa đầu và các bất thường về tim có liên quan đến sự mất cân bằng của hệ thần kinh tự chủ. Theo quan điểm của một số chuyên gia, nguyên nhân khiến nhồi máu cơ tim biểu hiện thành triệu chứng đau nửa đầu chủ yếu là do co thắt mạch máu não trước nhồi máu cơ tim. Chúng ta cần hết sức lưu ý điều này.

(Nguồn: SH)