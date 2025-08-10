Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi khám, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện tất cả cùng mắc một vấn đề sức khỏe đáng lo

Thanh Thủy (sinh năm 2001) từng là một sinh viên xuất sắc, năng động trong hoạt động ngoại khóa tại trường đại học. Sau 2 năm ra trường và đi làm ngành kiểm toán, cô thu mình, mất ngủ, mệt mỏi kéo dài. Cô tới bệnh viện khám vì cảm thấy khó thở, đau bụng. Tuy nhiên, các kết quả nội soi, xét nghiệm của cô đều bình thường. Thủy thừa nhận đã nhiều lần nghĩ tới việc kết thúc cuộc sống.

Trường hợp của Chi Mai (25 tuổi) làm việc tại một công ty truyền thông, thường xuyên ở văn phòng tới khuya, cuối tuần cũng mang việc về nhà. Mỗi sáng khi vừa thức dậy, cô lập tức đối diện với hàng loạt email, báo cáo, KPI.

“Tôi bị ám ảnh với các cuộc họp, nhiều hôm không muốn thức dậy”, Mai chia sẻ. Sau khoảng thời gian dài mất ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, ăn uống kém, Mai ngất xỉu ngay khi đang thuyết trình và phải đi cấp cứu.

ThS.BS Phạm Văn Dương, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết cả Thủy và Mai đều được chẩn đoán mắc hội chứng burnout – hay còn gọi là kiệt sức nghề nghiệp.

Bác sĩ Dương đang khám cho bệnh nhân (ảnh: Phong Lan).

Hội chứng burnout là gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận burnout là hội chứng liên quan tới công việc, đặc trưng bởi sự kiệt quệ về thể chất, cảm xúc, tinh thần kéo dài do căng thẳng nghề nghiệp không được giải tỏa. Biểu hiện của hội chứng này gồm mệt mỏi triền miên, rối loạn giấc ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, mất tập trung, dễ nhầm lẫn, chán nản, thờ ơ với công việc, hay cáu gắt, có cảm giác thất bại và vô dụng.

Bác sĩ Dương cho hay, báo cáo năm 2024 của Eagle Hill Consulting cho thấy, 54% Gen Z và 52% Gen Y ở Mỹ trải qua burnout. Đây là tỷ lệ cao nhất trong các nhóm lao động. Tại Việt Nam, theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, 3 tháng qua lượng bệnh nhân đến khám tâm lý tăng 30%, 2/3 trong số đó mắc hội chứng burnout, hơn một nửa thuộc thế hệ Gen Z.

Điều khiến bác sĩ Dương ngạc nhiên hơn đó là có nhóm đồng nghiệp trẻ cùng tới khám và 100% mắc hội chứng này.

Nguyên nhân của hội chứng burnout chủ yếu là áp lực thành tích, kỳ vọng quá cao vào bản thân, làm việc quá giờ, “cày" việc cuối tuần, văn hóa đem laptop lên giường, môi trường cạnh tranh khốc liệt, thiếu hỗ trợ tinh thần, không cân bằng công việc và cuộc sống, thiếu kỹ năng quản lý stress.

“Hội chứng burnout không điều trị sớm có thể dẫn tới rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ mạn tính, tăng nguy cơ bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết, suy giảm chất lượng sống, thậm chí có hành vi tự hại. Nhiều người trẻ không nhận ra mình mắc hội chứng burnout vì vẫn ăn ngủ, đi làm bình thường. Nhưng bên trong là hệ thần kinh quá tải, cảm xúc bế tắc, cơ thể như cây nến bị đốt cạn”, bác sĩ Dương cảnh báo.

Cách nhận diện và đối phó

Theo bác sĩ Dương, dấu hiệu sớm của hội chứng burnout gồm: sợ đi làm mỗi sáng, cảm giác mọi thứ vô nghĩa, không còn cảm xúc trước thành công hay thất bại, dễ cáu gắt hoặc thu mình.

Vì thế, khi xuất hiện triệu chứng này, người trẻ cần:

- Ngủ đủ, ăn uống đầy đủ dưỡng chất.

- Dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày cho bản thân, không liên quan tới công việc.

- Tập yoga, thiền hoặc hoạt động thư giãn tinh thần.

- Ưu tiên công việc theo thứ tự, tránh làm tất cả cùng lúc.

- Nghỉ phép, tạm dừng hoặc chuyển môi trường làm việc nếu quá áp lực.

- Trò chuyện với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp; tìm đến chuyên gia nếu tình trạng kéo dài trên 2 tuần.

“Burnout không phải dấu hiệu yếu đuối mà là tín hiệu cơ thể và tâm trí gửi đi: 'Đã quá tải'. Không ai có thể chạy marathon liên tục mà không nghỉ ngơi. Mọi người cần biết dừng lại để nạp năng lượng”, bác sĩ Dương nhấn mạnh.

Về 2 trường hợp bệnh nhân ở trên, sau thời gian nghỉ việc 6 tháng kết hợp thuốc, trị liệu tâm lý, Thủy cải thiện đáng kể sức khỏe tinh thần. Còn Mai khi thực hiện tập thể dục đều, ngủ trước 22h, không mang việc về nhà, cô đã thấy tinh thần nhẹ nhõm, tự tin hơn và tìm lại hứng thú với công việc.