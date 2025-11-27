Nhóm doanh nghiệp 'nhà' Nova bị xử phạt hành chính

Đầu tư Địa ốc No Va

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Đầu tư Địa ốc No Va, trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Theo đó, Đầu tư Địa ốc No Va bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu NVJCH2025001 tại ngày đáo hạn;.

Công ty cũng công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn đối với: Báo cáo tài chính năm 2024, tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu NVJCH2023003.

Đầu tư Địa ốc No Va được thành lập từ năm 2004, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này là công ty con do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) sở hữu 99,97% vốn điều lệ (ghi nhận tại thời điểm ngày 30/9/2025).

Theo Quyết định số 438/QĐ-XPHC của UBCKNN, Công ty TNHH No Va Thảo Điền (No Va Thảo Điền; trụ sở chính: số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không CBTT bất thường nội dung "phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc" theo văn bản số 446/2023/CV-TVSI ngày 13/3/2023 thông báo vi phạm của trái phiếu NTDCH2227001 của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và văn bản số 802/2023/TB-TVSI ngày 11/5/2023 của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt về kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu.

No Va Thảo Điền cũng CBTT không đúng thời hạn đối với: Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NTDCH2227001 (ngày công bố thông tin theo quy định 31/8/2024); về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NTDCH2227001 bằng quyền tài sản; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 402/QĐ-XPHC ngày 8/10/2024 của UBCKNN.

No Va Thảo Điền là công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của Novaland. Tính đến ngày 30/9/2025, Novaland đang sở hữu 99,99% vốn tại No Va Thảo Điền.

Lucky House

Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Lucky House (Lucky House) bị xử phạt 175 triệu đồng theo Quyết định số 459/QĐ-XPHC của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp có hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đến 31/12/2022 và đến 30/6/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt có nội dung không chính xác đối với thông tin về tình hình sử dụng vốn của Công ty. Tại các Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu số tiền còn lại 200 tỷ đồng thu phát hành trái phiếu, Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn đối với 2 mã trái phiếu theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 01/2021-QĐ-LKH ngày 28/4/2021 về phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 tối đa 80 tỷ đồng, LUCKYHOUSE.BOND2020.03 tối đa 120 tỷ đồng, nguồn mua lại là vốn tự có của Công ty.

Tuy nhiên, theo dữ liệu sao kê tài khoản do các ngân hàng cung cấp cho Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, ngày 23/11/2020, Công ty gửi tiền có kỳ hạn từ 23/11/2020 đến 11/5/2021 tại Ngân hàng MB và đến ngày 11/5/2021, Công ty rút khoản tiền gửi này và thanh toán mua lại trước hạn 80 tỷ đồng trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và 120 tỷ đồng trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.03)).

Ngoài ra, Lucky House còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐCP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Về Lucky House, doanh nghiệp được thành lập năm 2018, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Novaland ghi nhận, Lucky House là công ty con do NVL sở hữu 100% vốn.