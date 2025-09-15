Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia

15-09-2025 - 20:10 PM | Xã hội

Một nhóm đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm đầu tư đồng tiền ảo "WM". Trong thời gian ngắn nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia- Ảnh 1.

Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng lãnh đạo Phòng Trọng án Cục CSHS, lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thành viên Ban chuyên án họp bàn công tác đấu tranh chuyên án.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988, trú tại Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo "WM".

Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia- Ảnh 2.

Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh tại Cơ quan Công an.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, Bùi Quang Minh "bắt tay" với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú tại Tổ 15, phường Long Biên, thành phố Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại Số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Nhằm tạo niềm tin với bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Cục CSHS khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị Nổi bật

'Ông trùm' Bùi Quang Minh lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người

'Ông trùm' Bùi Quang Minh lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người Nổi bật

Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

18:00 , 15/09/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 15-9: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung - Hà Nội, Huế, Phú Yên

Kết quả xổ số hôm nay, 15-9: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung - Hà Nội, Huế, Phú Yên

17:31 , 15/09/2025
Hơn 300 cảnh sát vừa khám xét hàng loạt địa điểm, tạm giữ 148 người

Hơn 300 cảnh sát vừa khám xét hàng loạt địa điểm, tạm giữ 148 người

16:59 , 15/09/2025
Đình chỉ sinh hoạt đảng Chi cục trưởng Kiểm lâm Gia Lai và nhiều cán bộ

Đình chỉ sinh hoạt đảng Chi cục trưởng Kiểm lâm Gia Lai và nhiều cán bộ

16:40 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên